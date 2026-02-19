Liga Argentina: El Apertura con juegos reprogramados por huelga

Según informó la LPF, los cuatro partidos pautados para ayer fueron reprogramados entre este jueves y el domingo para no alterar la “competitividad del certamen”.

La Liga ha tomado estas medidas a raíz de la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), gremio que históricamente acompañó las medidas de fuerza impulsadas por la CGT.

La única excepción a esta medida será el encuentro que este jueves entre Lanús y Flamengo en el Estadio ‘La Fortaleza’, por la ida de la Recopa Sudamericana, que contará con personal privado contratado por la Asociación del Fútbol Argentino por tratarse de un encuentro internacional.

Programa de la sexta fecha del torneo Apertura: Vierners: (17:15 de Paraguay) Defensa Justicia - Belgrano; (17:45) Estudiantes de la Plata - Sarmiento; (20:00) Instituto - Atlético Tucumán, Boca Juniors - Racing Club; (22:15) Rosario Central - Talleres, Gimnasia Mendoza - Gimnasia La Plata; Sábado: (17:00) Independiente Rivadavia - Independiente, Platense - Barracas Central; (19:15) Banfield - Newell’s Old Boys, Deportivo Riestra - Huracán; (21:30) Central Córdoba (SE) - Tigre; Domingo: (17:00) San Lorenzo - Estudiantes (RC); (17:15) Vélez Sarsfield - River Plate; (21:30) Unión - Aldosivi.

Por confirmar, el juego entre Argentinos y Lanús.