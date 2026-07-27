Silencio de Peña ante Lula “no tiene justificación”, afirma constitucionalista

Mientras el Gobierno de Santiago Peña mantiene silencio frente a las polémicas declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre la Guerra contra la Triple Alianza, el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia sostuvo que el Ejecutivo está incumpliendo una de sus principales responsabilidades: conducir la política exterior y defender la posición del Paraguay.

El jurista afirmó que no existe explicación institucional para la falta de reacción de la Cancillería y recordó que esta misma administración respondió con rapidez en controversias de mucho menor impacto diplomático.

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“Antes reaccionó por mucho menos”

Estigarribia recordó que el Gobierno convocó al embajador de Francia cuando hizo comentarios sobre los constantes viajes de Santiago Peña.

“Fue un episodio muchísimo menor y, sin embargo, hubo una reacción inmediata. Hoy, frente a declaraciones que afectan la historia del Paraguay, el Gobierno permanece callado”, cuestionó.

Añadió que, conforme al protocolo diplomático, también corresponde llamar a consulta al embajador paraguayo en Brasil, tal como ocurrió durante el caso del espionaje brasileño.

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“Este Gobierno ya utilizó esas herramientas anteriormente. Ahora simplemente decide no hacerlo”, afirmó.

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“El Ejecutivo abandona su rol constitucional”

Para el constitucionalista, el problema trasciende el debate histórico sobre la Guerra de la Triple Alianza.

Sostuvo que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo la conducción de las relaciones exteriores y que permanecer en silencio transmite una señal de debilidad frente a un país vecino.

“Paraguay no puede aceptar que se lo presente como país agresor. La discusión histórica corresponde a los especialistas, pero la defensa diplomática le corresponde exclusivamente al Gobierno”, expresó.

Incluso cuestionó que dirigentes oficialistas como Raúl Latorre y Basilio “Bachi” Núñez hayan tenido que pronunciarse individualmente mientras el Ejecutivo evita fijar una posición institucional.

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Sospechas sobre las razones del silencio

Estigarribia sostuvo que no encuentra argumentos diplomáticos que expliquen la pasividad oficial y deslizó que detrás del silencio podrían existir intereses políticos y económicos.

Mencionó el peso que tienen Itaipú y los recursos de la binacional, las inversiones brasileñas atraídas por la Ley de Maquila y la estrecha relación que el Gobierno de Peña mantiene con la administración de Donald Trump, un escenario que —según dijo— genera tensiones con Lula da Silva.

“Tiene que haber alguna razón que explique este silencio, porque desde el punto de vista diplomático no existe ninguna justificación”, afirmó.

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“No se trata de confrontar, sino de defender al país”

El abogado aclaró que no plantea una escalada diplomática con Brasil, sino que el Gobierno utilice los mecanismos previstos por el derecho internacional.

“No se pide una declaración de guerra. Lo que corresponde es un comunicado oficial, convocar al embajador o llamar a consulta al representante paraguayo. Es exactamente lo que este mismo Gobierno hizo en situaciones mucho menos graves”, manifestó.

A criterio de Estigarribia, las expresiones de Lula desconocen el sufrimiento que dejó la Guerra contra la Triple Alianza, conflicto que calificó como un genocidio cuyas consecuencias todavía pesan sobre el Paraguay.

Finalmente, advirtió que el silencio del Ejecutivo debilita la posición internacional del país en un momento en que el Mercosur busca consolidar acuerdos estratégicos y Paraguay fortalece proyectos de integración con Brasil.

“Lo preocupante no son solamente las palabras de Lula. Lo más grave es que el Gobierno paraguayo, que tiene la obligación constitucional de defender los intereses nacionales, hasta ahora eligió callar”, concluyó.