“Ponerse de pie fue una victoria titánica”: Jorge Mendelzon presentó su nuevo libro

Hubo un momento en el que Jorge Mendelzon dejó de decir ‘estoy curado’. Desde entonces, prefiere otra expresión: ‘Tengo la suerte de volver’. Esa idea atravesó la presentación de De pie. Palabras para sostener el alma, el segundo libro del empresario, en el que reconstruye los quince meses más complejos de su tratamiento contra la sinovitis villonodular pigmentada y reflexiona sobre cómo aprender a convivir con una enfermedad crónica.

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Durante la presentación, Mendelzon explicó que De pie nació mucho antes de convertirse en un libro. Sus primeras páginas fueron apuntes escritos en la intimidad, durante las largas noches de tratamiento y recuperación, cuando el dolor, el insomnio y la incertidumbre hacían difícil encontrar otra forma de expresar lo que estaba viviendo. “A mí me cuesta mucho abrirme o transmitir mis problemas y encontré en la escritura la manera de desahogar”, relató ante el público reunido en el Centro de Convenciones Mariscal.

El autor recordó que esos textos surgieron sin la intención de ser publicados. Eran reflexiones personales escritas durante la madrugada, en las que volcaba pensamientos que, según dijo, no lograba compartir con otras personas. “Eran esas palabras que no podía compartir, pero veía que las podía escribir. Así fue que estuve meses y largas madrugadas haciendo apuntes. No era otra cosa que contar lo que yo sentía”, señaló.

Con el paso del tiempo, aquel conjunto de borradores fue adquiriendo una estructura. Mendelzon explicó que las cartas que integran el libro son el resultado de ordenar esos escritos, dirigidos a distintos destinatarios simbólicos. “Las cartas no son otra cosa que el orden que yo le di a todos esos borradores desordenados que escribí durante meses. Durante ese tiempo le escribía al dolor, le escribía a Dios y le pedía que me alentara cuando yo ya no podía sobrellevar la situación que estaba viviendo”, comentó.

Esa necesidad de escribir, añadió, terminó convirtiéndose en una herramienta para procesar la experiencia que atravesaba. Más que reconstruir una sucesión de hechos médicos, el libro reúne las emociones, los temores y las preguntas que acompañaron ese período. “En esas terapias encontré la escritura como un mecanismo de salud. Yo lograba liberarme”, afirmó, al describir el proceso que finalmente dio origen al libro.

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El regreso y las secuelas invisibles

Tras varios meses de tratamiento fuera del país, Mendelzon regresó al Paraguay con la expectativa de retomar su actividad empresarial. Sin embargo, contó que el proceso de recuperación no terminó cuando volvió a su rutina.

“Yo hace tiempo ya aprendí a no decir ‘estoy curado’. Tengo la suerte de volver, tengo la suerte de estar”, expresó. Esa manera de nombrar su regreso resume, según explicó, una forma distinta de entender la recuperación. Aunque había podido regresar, sentía que los meses de tratamiento habían dejado huellas que iban más allá de lo físico. “Me encontré que realmente no me sentía el mismo. Fueron demasiados meses que estuve muy desconectado”, recordó.

Esa sensación se hizo evidente cuando intentó retomar sus responsabilidades laborales. “Volvía a lo mío, a mi actividad, que siempre fue la actividad empresarial, pero me era difícil realizarme, me era difícil seguir el hilo y yo me decía a mí mismo: ‘¿Qué estoy haciendo acá?’”, relató. La preocupación, añadió, no estaba vinculada únicamente a la enfermedad, sino también a la incertidumbre sobre su futuro profesional y a la posibilidad de recuperar la concentración y el ritmo que había tenido antes del tratamiento.

Frente a esas dificultades decidió buscar acompañamiento psicológico. Recordó especialmente una conversación con su terapeuta, quien le señaló que debía ser menos autoexigente y darse tiempo para recuperarse. “Vos sos una persona demasiado autoexigente, te tenés que tener un poco más de cariño, te tenés que tener más paciencia”, evocó. Aunque en ese momento confesó haber salido de la consulta “más desorientado que orientado”, fue justamente ese proceso el que lo llevó a revisar los apuntes que había escrito durante las noches de tratamiento y a descubrir que allí había un libro capaz de dar sentido a la experiencia que acababa de atravesar.

Aprender a convivir con la enfermedad

Uno de los momentos centrales de la conversación giró en torno a la transformación de la mirada de Mendelzon sobre su propia enfermedad. El autor explicó que, durante muchos años, vivió con la expectativa de superar definitivamente el problema de salud que lo acompaña desde hace más de dos décadas. Sin embargo, el proceso atravesado entre octubre de 2024 y enero de 2026 terminó modificando esa forma de entender su realidad. “Yo consideré que podía encontrar herramientas para seguir viviendo, pero sabiendo que este problema no lo iba a superar”, expresó al recordar el trabajo personal que realizó durante ese período.

En ese sentido, señaló que De pie refleja una etapa distinta a la de La sabiduría del dolor, el libro publicado en 2023, porque ya no está escrito desde la expectativa de dejar atrás la enfermedad, sino desde el desafío cotidiano de seguir adelante con ella.

Durante la charla también recordó uno de los episodios más difíciles de ese proceso: la posibilidad de una amputación de la pierna derecha. Mendelzon relató que, cuando esa alternativa comenzó a plantearse en las consultas médicas, sintió que todavía no estaba preparado para afrontarla. “Si esta conversación la tenía que tener un año atrás, yo me quebraba. No podía hablar, no había forma”, confesó. Antes de tomar cualquier decisión, recordó que llamó a uno de sus médicos de confianza, quien le pidió que no actuara apresuradamente y que se tomara el tiempo necesario para analizar todas las opciones.

Mirando ese recorrido en perspectiva, el autor sostuvo que la aceptación no implicó resignación, sino encontrar nuevas formas de continuar con su vida. Esa búsqueda, explicó, terminó dando sentido tanto al proceso de escritura como al mensaje que intenta transmitir en el libro: la posibilidad de seguir encontrando motivos para avanzar aun cuando las circunstancias no cambian de la manera esperada.

La familia y los afectos como sostén

Desde el comienzo de la presentación, Mendelzon insistió en que el proceso que dio origen a De pie no podría entenderse sin las personas que lo acompañaron durante los meses de tratamiento. Antes incluso de hablar del libro, dedicó sus primeras palabras a agradecer la presencia de familiares y amigos, y afirmó que atravesar un período de tanta incertidumbre habría sido imposible en soledad. “Un proceso así, difícil, tan largo, lleno de incertidumbre, se hace directamente imposible sobrellevarlo sin cariño, sin una esposa que estuvo siempre a mi lado, sin mis hijos, mi familia en general y amigos tan cercanos”, expresó.

El autor recordó que pasó varios meses fuera del país y que, durante ese tiempo, las visitas de familiares y amigos se convirtieron en un sostén emocional. A ese acompañamiento sumó el reconocimiento al equipo médico que siguió su caso, con una mención especial al doctor Juan Daniel, a quien definió como “mucho más que un médico” y “un segundo padre”. También destacó el papel que tuvieron la terapia psicológica y el proceso de coaching, herramientas que, según explicó, le permitieron atravesar una etapa marcada por el dolor físico, la incertidumbre y los cambios que dejó la enfermedad.

Uno de los pasajes más personales de la conversación surgió cuando César Aquino le preguntó qué legado le gustaría dejar a sus nietos. Mendelzon respondió que ellos fueron “su motor energético” durante los meses más difíciles. “Son para mí una fuente inagotable”, afirmó. Más allá de su experiencia personal, sostuvo que cada persona necesita encontrar aquello que le permita recuperar fuerzas en los momentos de mayor dificultad. “No importa si son los nietos. Para otros puede ser hablar con un sacerdote, puede ser irse a una playa o encontrar otro espacio. Lo importante es encontrar esa fuente de energía fuerte y potente que uno necesita cuando se siente muy solo”, reflexionó.

Al cerrar esa respuesta, el autor volvió al plano familiar y expresó cómo espera ser recordado por las nuevas generaciones de su familia. “Yo lo que quiero es que me recuerden como el abuelo presente, el abuelo cariñoso y el abuelo que siempre está para acompañarlos”, dijo, antes de recibir el aplauso del público que asistió a la presentación.

Un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles

Más allá del carácter autobiográfico de De pie, Mendelzon sostuvo que el libro no fue concebido únicamente como el relato de una experiencia personal. Explicó que su intención es que quienes atraviesan situaciones de enfermedad, pérdida o incertidumbre puedan encontrar en esas páginas el testimonio de alguien que también debió enfrentar momentos de oscuridad. “Yo lo que busco a través de este libro es que sé que hay mucha gente que quizás se puede poner de pie, pero está pasando por momentos de oscuridad o de dificultad”, expresó.

En ese sentido, explicó que el título de la obra trasciende la recuperación física. Recordó que, después de un largo período sin lograrlo, volver a ponerse de pie, aunque apenas pudiera dar unos pocos pasos, representó una conquista personal. “Ponerse de pie, por más que uno pueda dar pocos pasos, fue para mí una victoria titánica”, afirmó. Esa experiencia, añadió, terminó convirtiéndose en una metáfora de la capacidad de seguir adelante aun cuando las circunstancias no sean las deseadas.

El empresario señaló que uno de los aprendizajes más importantes que le dejó el proceso fue comprender el valor de dejarse acompañar. “A esa gente le quiero instar a hacer el esfuerzo, le quiero instar a no decaer, le quiero instar a buscar amistades que le sostengan, que le alienten, porque esa es la manera de salir de la oscuridad y ponerse de pie y volver a ver el horizonte”, manifestó. Para él, la recuperación no depende únicamente de los tratamientos médicos, sino también de la red de afectos y del apoyo que cada persona logra construir a su alrededor.

Con esas palabras concluyó la conversación entre Mendelzon y Aquino, que fue seguida por un prolongado aplauso de pie del público presente en el Centro de Convenciones Mariscal. Tras ese reconocimiento, la actividad continuó con un espacio de preguntas e intercambio entre los asistentes y el autor.