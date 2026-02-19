Más de un centenar de detenidos en disturbios antes de derbi de fútbol sala en Lisboa

La cadena de televisión pública RTP explicó que antes del partido, disputado en el pabellón João Rocha, en las proximidades del Estádio José Alvalade del Sporting, un centenar de personas apareció en la zona con artefactos pirotécnicos, lo que degeneró en altercados entre los hinchas de los dos equipos.

Como consecuencia de estos disturbios hay un número indeterminado de heridos.

Tras los incidentes, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció en un comunicado la apertura de una investigación para depurar responsabilidades y agradeció a las fuerzas de seguridad su "rápida actuación".

La FPF lanzó un llamamiento para que haya "juego justo y urbanidad" para garantizar la seguridad de todos, especialmente de los equipos y los aficionados.

El partido entre el Sporting y el Benfica de la 16ª jornada de la liga de fútbol sala terminó en empate 2-2. Ambos combinados volverán a batirse el lunes, en esa ocasión en el Estádio da Luz de los 'encarnados', en un encuentro de la Liga de Campeones de esta modalidad deportiva.