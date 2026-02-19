Sudamericano Femenino Sub 20: Paraguay toma fuerzas tras vencer a Venezuela

La Albirroja femenina superó por 2-0 a su similar de Venezuela y suma tres puntos, en el juego celebrado este jueves en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (Carfem), en Ypané.

Paraguay pasó al frente gracias a un gol en contra de la portera de la Vinotinto, Valeria Rebanales, posterior a un tiro libre de Nayeli Torres que dio en el palo y el rebote dio en la humanidad de la arquera para ingresar al arco, cuando se cumplía el minuto 45+5’.

El segundo gol de nuestras chicas llegó gracias a Diana Benítez, al minuto 76’, a través de un tiro penal, cobrado a instancias del VAR.

La selección nacional inició con: Tamara Amarilla; Erika Bogarín, Ximena Moreno, Luz Paiva y Nayeli Torres; Kiara Florentín, Maite Mussi, Pamela Villalba y Milagros Ortiz; Claudia Martínez y Alison Bareiro. También ingresaron: (65’) Diana Benítez, Larissa Saldívar, Yanina Sosa y (81’) Johana Medina. DT: Gustavo Roma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguay vuelve a jugar el domingo frente a Colombia, a las 22:00.