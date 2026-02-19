Valverde: "No miramos ni arriba ni abajo, nos fijamos en nosotros"

"Nos fijamos en lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora lo que sumes en cada partido es muchísimo y lo que pierdes también es muchísimo. Mañana tenemos un partido y no miramos más allá", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Elche en San Mamés que abrirá el viernes la 25ª jornada de LaLiga.

Valverde confirmó que recupera para esta cita a Dani Vivian, baja los seis últimos partidos por un problema muscular, y que no podrá contar con Mikel Jauregizar, lesionado el pasado domingo en el Carlos Tartiere. El centrocampista se suma así a las ausencias de los también lesionados Nico Williams, Berenguer, Maroan, Egiluz y Prados y del sancionado Yeray.

Sobre el caso de Williams, que será sometido a un tratamiento externo para tratar de curar su pubalgia, aseguró desconocer posibles plazos de reaparición aunque sí lamentó haber estado "demasiado tiempo con un jugador como Nico a medio gas".

"Un contratiempo más de esta temporada", apostilló el técnico, quien sí valoró como "una buena noticia" que en el caso de Jauregizar las pruebas médicas hayan descartado una lesión severa en la rodilla porque "tal y como fue" dudaban de que no fuera de gravedad y comentó que quizás podría volver a contar con él la próxima semana.

Por otro lado, acerca de su rival, Valverde ve al Elche "parecido a cómo estaba en la primera vuelta" y "convencido de lo que hace" a pesar de que la serie de malos resultados que ha firmado en 2026 le haya dejado a solo un punto del descenso.

"No está en una buena racha de resultados, pero de juego están muy bien. Tengo la sensación de que va a ser un partido muy disputado e imprevisible. Además, yo tengo un historial bastante malo con el Elche en San Mamés. No he podido ganar nunca. Es un equipo incómodo y muy difícil por cómo juegan", reflexionó.

El técnico del Athletic valora al equipo franjiverde como "uno de los mejores en lo que hace". "Tiene dificultad presionarles porque salen muy bien, te juegan bien directo, a la última línea, a sus delanteros y van bien a la disputa. Tienen mucho recursos", destacó un Valverde que alabó también la figura de su entrenador, Eder Sarabia.

"Está haciendo una gran campaña. Tiene una propuesta diferente y va con ella hasta el final. Lo que más me gusta de todo es lo que veo en el equipo. Al margen de que haya momentos de bajón porque un resultado te va mal, se ve que está convencido", explicó.

"Eso tiene mucho mérito porque es una propuesta arriesgada, pero al mismo tiempo difícil de combatir. Sus equipos tienen un sello determinado. Veo al Elche con vida y le veo bien esta temporada", concluyó.