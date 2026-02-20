Courtois se suma a Djokovic y Massa en el capital del modesto Le Mans

Según publica este viernes la prensa local, la llegada de Courtois al capital del club va acompañada del fondo brasileño Outfield, que se dispone a convertirse en el accionista mayoritario del actual quinto clasificado de su división.

Lo hace a través de la sociedad de inversiones que co-fundó, NxtPlay, indica el diario L'Éuipe.

Su nombre se suma a los de Djokovic y Massa, pero también al del piloto danés Kevin Magnussen, antiguo compañero de Fernando Alonso en Ferrari.

El objetivo de los nuevos propietarios, que mantienen al actual presidente, Thierry Gomez, será a medio plazo lograr el ascenso a primera división, donde no juega el Le Mans, fundado en 1985, desde la temporada 2009/2010.

