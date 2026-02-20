El técnico del Atlético de Madrid pide “más esfuerzo colectivo” a Lookman

“‘Mola’ está entrando muy bien dentro de lo que necesita el equipo y necesitamos también más esfuerzo suyo colectivo para que nos pueda ayudar en la parte defensiva para sumarle todo lo que tiene ofensivamente, que es muy bueno, y generar dentro del equipo un trabajo más colectivo, que es lo que siempre más nos importó en los futbolistas que tenemos”, explicó el técnico.

Lookman, fichado en el pasado mercado de invierno del Atalanta, ha jugado ya cinco partidos con el conjunto madrileño, todos los disponibles desde su llegada, cuatro de titular, con tres goles y dos asistencias.