Huijsen, ausencia en una convocatoria sin Militao, Bellingham ni Rodrygo

Huijsen sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha que le mantendrá una semana alejado de los terrenos de juego.

Una lista a la que vuelve Raúl Asencio, tras cumplir un partido de sanción en Liga de Campeones contra el Benfica, por lo que el técnico Álvaro Arbeloa pierde a un central -Huijsen-, pero recupera a otro -Asencio- para el partido ante Osasuna en el estadio el Sadar.

Visita a Pamplona en la que el Real Madrid comenzará a defender el liderato de Liga que logró el pasado lunes, tras la derrota del Barcelona en casa del Girona (2-1), ante un rival que encadena cinco partidos consecutivos sin perder.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido ante Osasuna correspondiente a la 25ª Jornada de Liga la forman:

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.