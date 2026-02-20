Iraola considera "duro" perderse el partido contra el West Ham por acumular tres amarillas

El español recibió la tercera amarilla en la victoria de la semana pasada contra el Everton y tendrá que cumplir un partido de sanción. No podrá sentarse en el banquillo del London Stadium donde su Bournemouth aspira al séptimo partido consecutivo sin perder en Premier League, lo que prácticamente asegura su posición en la élite un año más y le acerca a los puestos europeos con 37 puntos.

En la rueda de prensa previa al partido, el vasco admitió que durante toda su carrera como jugador -más de 500 partidos- solo recibió una tarjeta roja, pero dijo que le parece "duro" que los entrenadores sean suspendidos tras solo tres cartulinas amarillas.

El de este sábado será el primer partido que Iraola se pierde por suspensión desde que llegó al conjunto 'Cherrie' en el verano de 2023.