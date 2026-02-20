Moneyball Castellón

Haralabos Voulgaris, de 50 años, es un analista de apuestas según matizan fuentes del club castellonense, con lo que habría podido obtener buena parte de su fortuna personal, y también ha sido director de investigación y desarrollo cuantitativo de los Dallas Mavericks de la NBA, además de participar en partidas de póquer a nivel aficionado en importantes eventos.

Una de las curiosidades del empresario canadiense de origen griego, que ha establecido su residencia habitual entre Mónaco y Benicàssim, es que siempre va acompañado de su más fiel amigo, su mascota Óscar, un perro de raza Bernedoodle cruzado con Doodle Australiano.

En la época de Primera RFEF, tercera división, era normal verlo correr por el césped de Castalia antes y después de los partidos, como también en los entrenamientos en la ciudad deportiva Globeenergy, e incluso en ruedas de prensa del presidente. Su gran momento llegó en el ascenso de 2024 cuando Voulgaris asomó desde el gol sur alto con Óscar en brazos y los miles de aficionados que se reunían para celebrar el hito en la plaza Teodoro Izquierdo corearon el nombre de Óscar.

Aunque en un principio soñó con adquirir una franquicia de la NBA, tras abandonar en 2021 el club texano fijó sus miradas en el fútbol, donde quiso implantar un innovador sistema de fichajes y captación de jugadores utilizando el Big Data, cruzando múltiples datos de futbolistas y entrenadores para conformar la plantilla. Una vez cuenta con un listado, el Manager de Reclutamiento, Ramón Soria, se encarga de ver las características en el campo de cada futbolista.

La filosofía del presidente y propietario del CD Castellón que exige para afrontar los partidos es ofensiva y de tratar de vencer antes que empatar, arriesgando incluso a sufrir una derrota, dada la diferencia entre sumar 3 puntos o perder solo 1, en caso de no conseguir puntuar. Su objetivo al llegar fue claro: devolver al Castellón en un máximo de seis años a Primera División desde la Primera Federación en la que militaba entonces.

Esto chocó en su primer año con el entrenador que había fichado con anterioridad la anterior cúpula directiva de la mano de Fernando Gómez Colomer. En la Navidad de 2022 prescindió de Rubén Torrecilla, al no cuadrar la idea de juego que ambos tenían, cuando el equipo iba segundo en Primera RFEF. Unas semanas después llegó Albert Rudé, que clasificó al equipo para la promoción de ascenso y cayó en la final ante el Alcorcón, a las puertas de Segunda.

Voulgaris quería un esquema mucho más ofensivo y fichó para el banquillo a Dick Schreuder. El técnico neerlandés introdujo un sistema con solo tres defensas y ultra ofensivo que llevó al Castellón a ascender a Segunda división como campeón del grupo II de Primera RFEF y cuatro jornadas antes del final del campeonato.

Tras un buen arranque en su regreso al fútbol profesional, el Castellón firmó un final de 2024 e inicio de 2025 irregular, lo que llevó a Voulgaris a prescindir de Schreuder y decidió darle la responsabilidad del banquillo al hasta entonces segundo entrenador, Johan Plat. Con él en el banquillo el equipo 'orellut' no consiguió desplegar su característico juego ofensivo pero consiguió la permanencia tres jornadas antes del final del campeonato.

Durante el verano hubo dudas respecto a la continuidad de Plat, que finalmente fue el elegido por Voulgaris, si bien apenas tardó cinco jornadas en proceder a su destitución, tras dos empates y tres derrotas que dejaron al CD Castellón en puestos de descenso en la presente temporada 2025/26.

Tras Plat, el exfutbolista internacional Pablo Hernández ascendió al primer equipo desde el filial como entrenador y encadenó tres victorias consecutivas. Sin embargo, tras casi dos meses como interino, no venció los siguientes tres compromisos ligueros e incluso cayó eliminado de la Copa del Rey por el Antoniano de Segunda RFEF, lo que levantó dudas respecto a su continuidad en el banquillo.

Pero esa eliminación copera fue el punto de inflexión para un Castellón que, desde entonces, solo ha perdido un partido en quince encuentros y pasó en la clasificación desde la decimoctava plaza hasta el liderato.

El 12 de noviembre fue el día que el Castellón anunció la confirmación de Pablo Hernández como entrenador, aunque de cara a las próximas semanas y meses, el reto del club será plasmar su renovación al finalizar contrato a final de temporada. Con Pablo Hernández, el Castellón ha logrado sumar 46 puntos en veintiún partidos, en los que ha conseguido catorce victorias, ha empatado cuatro partidos y ha perdido tres.

La ilusión del club y de la afición es regresar a Primera división, categoría en la que ha militado en once temporadas pero en la que no participa desde 1991.

Otro de los cambios introducidos por Voulgaris tiene que ver con los fichajes y traspasos. Con él se han producido las mayores cantidades por venta y compra de jugadores. Por ejemplo, Daijiro Chirino que fue vendido al Almería por 2 millones de euros o la compra del central italiano, Fabrizio Brigani, por 1 millón al Mantova de la Serie B, en caso de ascenso.

En el aspecto institucional, el club ha logrado adquirir terrenos junto al Club de Campo del Mediterráneo de golf, instalación que gestiona el golfista Sergio García, en el término municipal de Borriol donde construye su ciudad deportiva que cuenta ya con dos de los ocho campos previstos.

También se ha procedido en este periodo a firmar un convenio de uso del estadio SkyFi, de titularidad municipal, con el ayuntamiento de la capital castellonense, por el que el club podrá utilizarlo durante medio siglo.

El consistorio ha ejecutado los trabajos de adecuación a los requisitos de LaLiga y también ha renovado la estructura de cemento de las gradas de los goles y la Preferencia Alta y, a partir de ahora, será el club el que acometa futuras actuaciones, como es una posible ampliación de aforo de la instalación.

Además, también estudia poder acoger en el SkyFi Castalia actividades varias, como pudieran ser conciertos, para poder incentivar la llegada de ingresos extraordinarios al club y también tiene en proceso diversas ampliaciones de capital iniciadas a su llegada que llevarán a que el capital social alcance los 18 millones.