Monterrey hará una fiesta del partido 1.000 de los Mundiales, aseguran dueños de la sede

"El Túnez-Japón, en el Gigante de Acero (Estadio de Monterrey) el 20 de junio, a las 10 de la noche hora local, será un motivo de gran celebración por ser el partido 1.000 de la historia; que nos toque a nosotros es emocionante", aseguró Hütt a EFE.

El directivo explicó que tienen preparado para que las selecciones de Japón y Túnez junto con sus aficionados sientan el calor de la gente del norte de México.

"Los vamos a recibir con los brazos abiertos para asegurarnos que tengan una buena experiencia en la visita a Monterrey, que se lleven el calor del de los regiomontanos y vean que la nuestra es una es una ciudad de clase mundial, preparada para el festejo y para recibir una Copa del Mundo", señaló.

Hütt reveló que el partido 1.000 es prioritario para los organizadores del Mundial en Monterrey y trabajan para dejar un legado a partir de ese encuentro, con un millar de becas educativas para jóvenes del Estado de Nuevo León, en un proyecto con FIFA del cual darán detalles más adelante.

Monterrey será sede de cuatro partidos en el Mundial. Además de enfrentar a Japón en su segundo encuentro, Túnez jugará el 14 de junio con un equipo europeo aún no clasificado, y el 24 la urbe será escenario del Sudáfrica-Corea.

Además, la ciudad recibirá uno de los encuentros de la ronda de dieciseisavos, el del 29 de junio, entre el ganador del grupo F y el segundo lugar del C.

Alejandro Hütt recuerda que México ha estado involucrado en varios de los partidos más recordados entre los 1.000 primeros de la historia, unos como sede; otros como protagonista.

"Como mexicano recuerdo el triunfo de México contra Alemania en Rusia 2018, con gol del 'Chucky'Lozano, y cómo olvidar aquella tijera de Manuel Negrete en el Estadio Azteca contra Bulgaria en 1986", dijo.

Según Hütt, México ha sido un país privilegiado porque el Estadio Azteca vio convertirse en campeones mundiales a los míticos Pelé y Maradona y hay otros de los grandes partidos celebrados en México 1970 y México 1986.

"En 1970 tuvimos el 'partido del siglo' entre Italia y Alemania con Franz Beckenbauer con el hombro lastimado en la semifinal; y luego en la final, el Brasil-Italia en el que se coronó Pelé. Además, no podemos dejar de lado la final que la Argentina de Maradona le ganó a Alemania en 1986", agregó.

Además de Monterrey, México acogerá cinco partidos del Mundial en el Azteca de la capital, que será sede por tercera vez de un Mundial, y cuatro en Guadalajara.