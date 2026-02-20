Técnico del Rayo cree, sobre caso Almeyda, que habría que rebajar sanciones a entrenadores

El entrenador se refirió así a la sanción de siete partidos impuesta al argentino Matías Almeyda, técnico del Sevilla, tras su expulsión y posterior discusión con Iosu Galech durante el partido con el Alavés.

"No he escuchado lo dicho (por Almeyda). Con los entrenadores la contundencia y las sanciones son desmedidas. No sé qué ocurrió con él y respeto al estamento arbitral, pero habría que bajar la contundencia con la que se sanciona a los entrenadores. Sería justo tratarles igual que a los jugadores respecto a las sanciones”, confesó en la rueda de prensa ofrecida este viernes.

El Rayo Vallecano llega al partido contra el Betis reforzado anímicamente tras ganar la pasada jornada al Atlético de Madrid (3-0) y frenar una mala racha de resultados que le había metido en descenso.

"Estamos bien, con otra energía. Ganar te propulsa y debemos aprovechar la inercia en un campo difícil. La victoria del otro día nos ayuda mucho para afrontar este”, dijo Pérez.

Su rival, bajo la dirección de Pellegrini, intenta meterse en Liga de Campeones.

"Es un técnico bueno porque es capaz de adaptarse a sus jugadores y a su rival pero cualquiera de los protagonistas nos lo pondrán difícil. Debemos exponernos contra ellos", declaró el técnico navarro.