Toña Is convoca a 23 jugadoras de Panamá femenina para partido ante San Cristobal y Nieves

Para este partido, el segundo de la selección nacional en su camino rumbo a la fase final de la Clasificatoria de Concacaf, Is ha llamado a ocho jugadoras de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) de Panamá y a 15 legionarias.

De este grupo de convocadas, 19 estuvieron en el primer partido ante Curazao, que terminó con la victoria de Panamá por marcador de 6-1 como visitante, señaló un comunicado de la FPF.

Entre las que han sido llamadas están la volante Marta Cox, del Fenerbahçe turco; Riley Tanner, en el Sydney FC de Australia; Wendy Natis, del Kolbotn IL de Noruega; Carmen Montenegro, del KFF Villaznia albanés; Schiandra González, del Turbine Potsdam alemán, y la portera Isabella Morey, del Georgia Southwestern estadounidense.

Las seleccionadas se concentrarán en un hotel de la capital panameña el lunes próximo; de martes a viernes entrenarán; el sábado tendrán descanso; y el domingo será el último entrenamiento.

La selección mayor femenina viajará el lunes 2 de marzo rumbo a San Cristóbal y Nieves, donde jugará el miércoles 4 de marzo ante la selección local en un partido que se disputará en Basseterre, capital del país caribeño.

Panamá está en el grupo E de las eliminatorias junto a Aruba, Cuba, San Cristóbal y Nieves y Curazao. Panamá y Aruba lideran la tabla de posiciones con 3 puntos cada uno y un partido jugado, seguidos de Cuba con 1 punto y 1 partido, San Cristóbal y Nieves con 1 punto y 2 partidos, y Curazao con cero puntos y 1 partido.

Cada selección enfrentará a todas las selecciones de su grupo, con dos partidos de local y dos de visitante.

Porteras: Farissa Córdoba (Umecit FC), Sasha Fábrega (Tevi Coclé FC) e Isabella Morey (Georgia Southwestern-USA).

Defensas: Arlén Hernández (Santa Fe F), Rebeca Espinosa (Santa Fe FC), Katherine Castillo (San Lorenzo-ARG), Hilary Jaén (UMass Lowell-USA), Wendy Natis (Kolboth IL-NOR), Carina Baltrip Reyes (Lazio-ITA) y Mickeylis Gutiérrez (Santa Fe FC).

Centrocampistas: Deysiré Salazar (Chorrillo FC), Marta Cox (Fenerbahce-TUR), Carmen Montenegro (KFF Villaznia-ALB), Schiandra González (Turbine Potsdam-GER), Karla Riley (U. De Chile-CHI) y Alexis Pashales (West Virginia-USA).

Delanteras: Shayaris Camarena (Chorrillo FC), Ana Quintero (University of South Florida-USA), Katherin Parris (Patuxent-USA), Ericka Araúz (Rayadas de Chiriquí), Kenia Rangel (Alajuelense-CRC) y Sherline King (Oklahoma State University-USA).