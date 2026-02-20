Fútbol Internacional
20 de febrero de 2026 - 18:35

Toña Is convoca a 23 jugadoras de Panamá femenina para partido ante San Cristobal y Nieves

Imagen sin descripción

Ciudad de Panamá, 20 feb (EFE).- La entrenadora de la selección de fútbol femenina de Panamá, María Antonia "Toña" Is Piñera, citó a 23 jugadoras para el próximo partido ante San Cristóbal y Nieves por las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, informó este viernes la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Por EFE

Para este partido, el segundo de la selección nacional en su camino rumbo a la fase final de la Clasificatoria de Concacaf, Is ha llamado a ocho jugadoras de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) de Panamá y a 15 legionarias.

De este grupo de convocadas, 19 estuvieron en el primer partido ante Curazao, que terminó con la victoria de Panamá por marcador de 6-1 como visitante, señaló un comunicado de la FPF.

Entre las que han sido llamadas están la volante Marta Cox, del Fenerbahçe turco; Riley Tanner, en el Sydney FC de Australia; Wendy Natis, del Kolbotn IL de Noruega; Carmen Montenegro, del KFF Villaznia albanés; Schiandra González, del Turbine Potsdam alemán, y la portera Isabella Morey, del Georgia Southwestern estadounidense.

Las seleccionadas se concentrarán en un hotel de la capital panameña el lunes próximo; de martes a viernes entrenarán; el sábado tendrán descanso; y el domingo será el último entrenamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La selección mayor femenina viajará el lunes 2 de marzo rumbo a San Cristóbal y Nieves, donde jugará el miércoles 4 de marzo ante la selección local en un partido que se disputará en Basseterre, capital del país caribeño.

Panamá está en el grupo E de las eliminatorias junto a Aruba, Cuba, San Cristóbal y Nieves y Curazao. Panamá y Aruba lideran la tabla de posiciones con 3 puntos cada uno y un partido jugado, seguidos de Cuba con 1 punto y 1 partido, San Cristóbal y Nieves con 1 punto y 2 partidos, y Curazao con cero puntos y 1 partido.

Cada selección enfrentará a todas las selecciones de su grupo, con dos partidos de local y dos de visitante.

Porteras: Farissa Córdoba (Umecit FC), Sasha Fábrega (Tevi Coclé FC) e Isabella Morey (Georgia Southwestern-USA).

Defensas: Arlén Hernández (Santa Fe F), Rebeca Espinosa (Santa Fe FC), Katherine Castillo (San Lorenzo-ARG), Hilary Jaén (UMass Lowell-USA), Wendy Natis (Kolboth IL-NOR), Carina Baltrip Reyes (Lazio-ITA) y Mickeylis Gutiérrez (Santa Fe FC).

Centrocampistas: Deysiré Salazar (Chorrillo FC), Marta Cox (Fenerbahce-TUR), Carmen Montenegro (KFF Villaznia-ALB), Schiandra González (Turbine Potsdam-GER), Karla Riley (U. De Chile-CHI) y Alexis Pashales (West Virginia-USA).

Delanteras: Shayaris Camarena (Chorrillo FC), Ana Quintero (University of South Florida-USA), Katherin Parris (Patuxent-USA), Ericka Araúz (Rayadas de Chiriquí), Kenia Rangel (Alajuelense-CRC) y Sherline King (Oklahoma State University-USA).