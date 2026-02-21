Apelación desestima el recurso del Sevilla y mantiene la sanción a Matías Almeyda

Apelación, después del escrito presentado por el club andaluz, anunció este sábado en la web de la RFEF que "acuerda desestimar el recurso formulado por el Sevilla FC confirmando íntegramente el acuerdo impugnado que se contiene en la resolución dictada por el Comité de Disciplina de la RFEF en fecha 18 de febrero de 2026".

El Sevilla FC anunció el pasado miércoles que agotaría "todas las vías disponibles" para recurrir la sanción impuesta a su entrenador al considerarla "excesiva", por lo que ahora podrá presentar sus recursos ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos", afirmó el comunicado oficial el Sevilla tras conocer que Disciplina había castigado con siete encuentros de suspensión a su técnico por su expulsión y su reacción posterior ante el equipo arbitral.

El club hispalense aseguró entonces que "respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador".

El árbitro del partido, el navarro Iosu Galech, escribió en el acta que por la actitud de Almeyda el encuentro estuvo detenido durante tres minutos, ya que el técnico tuvo una "actitud desafiante e intimidatoria" tras ser expulsado en el minuto 85, por protestar una de sus decisiones , con "gritos y gestos de desaprobación".

Según el club, la conducta de Almeyda previa a su expulsión no puede considerarse dirigida al árbitro o sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración ante una ocasión manifiesta de gol, que no justifican la tarjeta roja.