Fútbol Internacional
21 de febrero de 2026 - 20:09

Cristiano Ronaldo, el goleador que venció al tiempo con más de 500 tantos tras los 30

El astro portugués Cristiano Ronaldo continúa desafiando las leyes del tiempo en su imparable carrera hacia los 1.000 goles oficiales. Tras firmar un doblete este sábado frente al Al Hazen, el delantero del Al Nassr alcanzó un hito al registrar ya más goles después de los 30 años que en toda su etapa anterior. A sus 41 años, cumplidos el pasado 5 de febrero, el luso demuestra que la edad es una estadística irrelevante en su caso; mientras que antes de las tres décadas de vida su cifra se elevaba hasta las 463 dianas.

Por ABC Color

El camino hacia esta histórica cifra de la “segunda juventud” comenzó a los 14 minutos de juego. Cristiano abrió el marcador tras culminar con un potente y preciso remate cruzado un pase del francés Kingsley Coman. Aunque inicialmente el colegiado no dio validez al tanto al entender que existía posición antirreglamentaria, las imágenes demostraron que el luso se encontraba perfectamente habilitado. Donde no hubo ninguna duda fue en el segundo tanto del portugués, que supuso el gol 501 tras los 30 años, estableciendo a los ochenta minutos el definitivo 4-0 al aprovechar una nueva asistencia de Coman, exjugador del Bayern de Múnich.

Esta goleada permitió al Al Nassr situarse como nuevo líder de la Liga de Arabia Saudí tras el inesperado empate del Al Hilal, que lidera Karim Benzema, en su visita al campo del Al Ittihad. Si bien Cristiano Ronaldo, que cumple su cuarta campaña en el campeonato saudí, llevó a su equipo a la primera plaza, no pudo arrebatar el liderato de la clasificación de máximos goleadores al delantero inglés del Al Ahli, Ivan Toney, que encabeza la tabla con 23 dianas.

Son tres goles más de los que suma Cristiano, quien se perdió dos jornadas por el pulso que entabló con la Saudi Pro League al entender que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudicaba a su club. Tras esa protesta, que le llevó a no jugar ante Al Riyah y Al Ittihad, el atacante regresó a los campos la semana pasada con un gol ante el Al Fateh. Con los dos tantos de este sábado, el portugués alcanza los 964 goles totales y se sitúa a tan solo 36 de la mítica cifra de los 1.000.