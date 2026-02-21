Fofana, del Chelsea, denuncia insultos racistas tras su expulsión

Fofana dejó a su equipo con uno menos al ser expulsado en el minuto 72 de partido al recibir la segunda amarilla por una entrada sobre Hannibal Mejbri, del Burnley, que también ha denunciado insultos racistas en Instagram.

"Es 2026 y nada cambia. A esta gente nunca le castigan. Hacéis grandes campañas contra el racismo, pero nadie hace nada", dijo el francés en un comunicado.

Además de estas palabras, Fofana compartió algunos de los mensajes que recibió, incluyendo emoticonos de monos, de excrementos y uno que le llama "estúpido mono, deberían meterte en un zoo. Eres un idiota".

Otro usuario le puso "Nos has hecho empatar contra el Burnley, hijo de puta. Que te jodan con tu roja, trozo de mierda", acompañado de 'emojis' de monos.

Mejbri, del Burnley, también denunció los insultos racistas que recibió este sábado a través de las redes sociales.

El conjunto 'Claret' aseguró estar "asqueado" por estos insultos que denunció el propio futbolista en sus redes sociales, donde mostró algunos de los mensajes que recibió acompañado de la frase: "Estamos en 2026 y aún hay gente así. Educaos y educad a vuestros hijos, por favor".

El Burnley confirmó en un comunicado que ha denunciado la publicación racista a la policía y las autoridades pertinentes.

"No hay lugar en nuestra sociedad para esto y lo condenamos sin reservas. Tenemos tolerancia cero contra cualquier tipo de discriminación. El club ha denunciado la publicación a la matriz de Instagram, Meta, y espera una fuerte respuesta por su parte, junto a la Premier League y la policía, y trabajaremos con ellos para asegurarnos de que el responsable es identificado e investigado. Hannibal tiene todo el apoyo por parte del club y de los aficionados", dijo el Burnley.

Hannibal participó este sábado en el empate a uno entre el Burnley y el Chelsea y fue el receptor de la falta de Wesley Fofana que le costó la expulsión al central francés.