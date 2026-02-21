Giráldez, sobre Vecino: "Es una opción para mañana"

“Estoy contento con los minutos que nos ha dado, con cómo está entrenando, entendiendo cosas de nuestra manera de jugar. Es un jugador inteligente que tiene que acostumbrarse a movilidades nuestras, a cosas nuestras. Lo está haciendo bien y es una opción para mañana”, indicó.

En este sentido, subrayó que el exfutbolista de la Lazio ya ha estado en sus “quinielas” para entrar en el equipo titular que alineó ante Espanyol y PAOK.

“No es una cuestión de que no esté preparado, si no ha jugado es por decisiones técnicas”, destacó Giráldez, quien lo ve “mucho más” en el centro del campo que en la línea defensiva, donde actuó en la recta final del encuentro en Cornellà.

“El otro día sale unos minutos ahí atrás porque iba a entrar cuando el resultado era distinto. Teníamos los cambios ya preparados y modificamos quitar un jugador más atrás. Es un futbolista que tiene buen pie, que maneja bien el juego en corto y largo y por eso lo decidimos usar ahí”, explicó.

