21 de febrero de 2026 - 10:20

Giráldez, sobre Vecino: "Es una opción para mañana"

Vigo (España), 21 feb (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, señaló este sábado, en la víspera de recibir al Mallorca en Balaídos, que el internacional uruguayo Matías Vecino podría disfrutar mañana de su primera titularidad como celeste.

“Estoy contento con los minutos que nos ha dado, con cómo está entrenando, entendiendo cosas de nuestra manera de jugar. Es un jugador inteligente que tiene que acostumbrarse a movilidades nuestras, a cosas nuestras. Lo está haciendo bien y es una opción para mañana”, indicó.

En este sentido, subrayó que el exfutbolista de la Lazio ya ha estado en sus “quinielas” para entrar en el equipo titular que alineó ante Espanyol y PAOK.

“No es una cuestión de que no esté preparado, si no ha jugado es por decisiones técnicas”, destacó Giráldez, quien lo ve “mucho más” en el centro del campo que en la línea defensiva, donde actuó en la recta final del encuentro en Cornellà.

“El otro día sale unos minutos ahí atrás porque iba a entrar cuando el resultado era distinto. Teníamos los cambios ya preparados y modificamos quitar un jugador más atrás. Es un futbolista que tiene buen pie, que maneja bien el juego en corto y largo y por eso lo decidimos usar ahí”, explicó.

