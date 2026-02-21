Fútbol Internacional
21 de febrero de 2026 - 18:20

Hannibal Mejbri, del Burnley, denuncia insultos racistas tras el partido contra el Chelsea

Londres, 21 feb (EFE).- El tunecino Hannibal Mejbri, del Burnley, denunció insultos racistas este sábado a través de las redes sociales después del empate a uno contra el Chelsea.

Por EFE

El conjunto 'Claret' aseguró estar "asqueado" por estos insultos que denunció el propio futbolista en sus redes sociales, donde mostró algunos de los mensajes que recibió acompañado de la frase: "Estamos en 2026 y aún hay gente así. Educaos y educad a vuestros hijos, por favor".

El Burnley confirmó en un comunicado que ha denunciado la publicación racista a la policía y las autoridades pertinentes.

"No hay lugar en nuestra sociedad para esto y lo condenamos sin reservas. Tenemos tolerancia cero contra cualquier tipo de discriminación. El club ha denunciado la publicación a la matriz de Instagram, Meta, y espera una fuerte respuesta por su parte, junto a la Premier League y la policía, y trabajaremos con ellos para asegurarnos de que el responsable es identificado e investigado. Hannibal tiene todo el apoyo por parte del club yde los aficionados", dijo el Burnley.

Hannibal participó este sábado en el empate a uno entre el Burnley y el Chelsea y fue el receptor de la falta de Wesley Fofana que le costó la expulsión al central francés.

