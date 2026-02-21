Jagoba Arrasate: "La urgencia y la necesidad es tan importante o más que un sistema"

"Los entrenadores a veces tendemos a hacer el espejo, y todo se hace más sencillo, pero si un jugador genera un espacio o superioridad te hacen daño. Llevan mucho tiempo con este entrenador jugando muy bien y pueden cambiar seis o siete jugadores sin que se note, pero tenemos que hacer que se note que nos apremie la clasificación, la urgencia y la necesidad es tan importante o más que un sistema", declaró.

El cuadro balear es el equipo con más goles encajados en la primera mitad, con 25: "Es trabajo de todos, hay números que captan porque en 24 jornadas encajamos 25 goles en los primeros tiempos, en los segundos tiempos los números son aceptables pero ahí no. A principio de temporada empezábamos mal, ahora el rival con poco nos hace goles, las ocasiones que hacen son claras y creo que el trabajo debe ser colectivo".

El técnico contará con toda la plantilla salvo Asano y Kumbulla, aunque Mojica llega tocado tras una indisposición: "Ha entrenado dos días, la duda es como esté".

Una de las dudas que se presenta es en la pareja de centrales, con el regreso de Raíllo: "Durante la semana valoras cosas, pero Raíllo está bien, está claro que tenemos tres centrales de completa garantía, estas jornada podéis ver diferentes parejas de centrales y alguna los tres juntos. Fuera de casa hemos jugado con bandas más largas, es un poco ser un equipo flexible y completo", comentó.

Por otra parte, Arrasate no espera que el encuentro de Europa League afecte a su rival: "Creo que no porque lo han hecho muchas veces, cuando juegas el jueves no es el mejor escenario para preparar, pero les ha dado moral la victoria y mañana meterán gente que también lleva minutos, ojalá estén despistados pero no creo".

El técnico vasco tuvo tiempo para poner en valor el uso de la cantera del Celta: "En el norte somos de cuidar el mayor activo que es la cantera, el valor es incalculable para el Celta, que esté jugando bien en liga durante tanto tiempo, esto crea un arraigo y hace que la afición esté más enchufada con el equipo, está más orgullosa. Cada uno tiene su naturaleza y medios, ojalá se hiciese así pero no se hace de la noche a la mañana".