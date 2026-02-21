La Federación de Portugal solicita una reunión con el Gobierno tras disturbios en derbi

En un comunicado emitido este sábado, la FPF consideró que "es el momento de debatir con el Ejecutivo un conjunto de medidas concretas que puedan contribuir a aumentar la seguridad, el juego limpio y el respeto".

A la vez, manifestó su preocupación por "el aumento de los episodios de violencia en los recintos deportivos y sus alrededores" y dijo ser "consciente de que este tipo de incidentes trascienden el ámbito meramente deportivo".

En este sentido, la Federación considera "urgente" debatir con el Gobierno una revisión de la Ley de Lucha contra la Violencia en el Deporte y las propuestas de modificaciones reglamentarias en cuanto al endurecimiento de las sanciones en episodios de violencia, desde el fútbol regional hasta el fútbol profesional.

El jueves, antes del partido disputado en el pabellón João Rocha, en las proximidades del Estádio José Alvalade del Sporting, un centenar de personas apareció en la zona con artefactos pirotécnicos, lo que degeneró en altercados entre los hinchas de los dos equipos.

Como consecuencia de estos disturbios hay un número indeterminado de heridos.

Tras los incidentes, la FPF anunció en un comunicado la apertura de una investigación para depurar responsabilidades y agradeció a las fuerzas de seguridad su "rápida actuación".

El partido entre el Sporting y el Benfica de la 16ª jornada de la liga de fútbol sala terminó en empate 2-2. Ambos combinados volverán a batirse el lunes, en esa ocasión en el Estádio da Luz de los 'encarnados', en un encuentro de la Liga de Campeones de esta modalidad deportiva.