La lucha por la Liga de Campeones y la permanencia, cara a cara en La Cerámica

El equipo de Marcelino García Toral es consciente de que debe mantener su buen rendimiento como local y reafirmarse tras una serie de resultados negativos como visitante frente a un Valencia que necesita sumar puntos que lo alejen del descenso y, a su vez, que aumenten su autoestima y su confianza.

Desde el lado local, el equipo mantiene las bajas de jugadores destacados como Gerard Moreno más las ausencias ya habituales del argentino Juan Foyth, Logan Costa o Willy Kambwala, mientras que es duda hasta última hora el defensa Rafa Marín, que se recupera de unas molestias de tobillo. En cuanto a las altas, el equipo podrá contar con el nuevo fichaje Alfon González y podría recuperar a Dani Parejo.

Respecto al posible once, este podría ser el formado por Luiz Júnior en la portería, al que acompañarían Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Alfonso Pedraza con un centro del campo formado por Pape Gueye y Santi Comesaña, aunque Parejo podría tener sus opciones si está completamente recuperado.

En ataque, Nicolás Pepe y Alberto Moleiro ocuparían las bandas para jugar con una pareja de ataque formada por Ayoze Pérez y George Mikataudze.

Desde el lado visitante, el Valencia llega con un chute de energía después de su importante victoria en el derbi valenciano. El equipo del señalado Carlos Corberán supo reaccionar ante el Levante para cortar una mala dinámica de resultados y salir de los puestos de descenso a los que cayó antes del encuentro.

Sin embargo, el margen con la zona roja sigue siendo mínimo, con tan solo dos puntos de distancia. Por ello, los valencianistas necesitan sumar en Vila-real, donde no ganan desde hace nueve años. Una victoria supondría dar un salto en la clasificación y sumar por primera vez en la temporada dos victorias seguidas como visitante.

Para el partido, Corberán recupera a Thierry Rendall y Arnaut Danjuma después de sus molestias y a Copete después de cumplir ciclo de tarjetas. Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Rubo Iranzo y Diego López se mantienen como bajas. Además, Lucas Beltran es duda por molestias en la rodilla que ha arrastrado durante la semana y que no le han dejado entrenar con normalidad.

El once de los valencianistas estará formado en portería por Dimitrievski, mientras que en defensa Unai Núñez podría seguir actuando como lateral derecho si Thierry no está totalmente recuperado. La zaga la completarían Tárrega, Copete y Gayà.

En el centro del campo, podría entrar por primera vez Guido Rodríguez en el lugar de Pepelu para acompañar a Ugrinic, mientras que en ataque, las bandas serían para Luis Rioja y Ramazani y la punta de ataque para Hugo Duro acompañado de Sadiq Umar o Luvas Beltrán si está finalmente disponible..

Villarreal CF: Luiz Júnior;Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Pape Gueye, Santi Comesaña, Pepe, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y George Mikataudze.

Valencia CF: Dimitrievski; Unai Núñez, Copete, Tárrega, Gayà; Rioja, Ugrinic, Guido Rodríguez o Pepelu, Ramazani; Hugo Duro y Sadiq o Lucas Beltrán.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño)