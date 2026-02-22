1-0. Tai Baribo se venga del Philadelphia en su debut con el DC United

Baribo aterrizó esta postemporada en Washington tras dos campañas y media en Philadelphia, donde el año pasado fue uno de los máximos goleadores de la MLS con 16 tantos.

Y tuvo un debut soñado con el DC United, con un gol que dio la victoria en el Audi Field de la capital federal.

Corría el minuto 22 de partido cuando, en un contragolpe dirigido por el brasileño Peglow, el balón llegó a Baribo dentro del área y, al primer toque, batió a su excompañero, el guardameta jamaiquino Andre Blake, con un potente disparo al segundo palo.

Baribo, lejos de guardar la compostura que dicta la etiqueta en el fútbol, no pudo contener su alegría y celebró el gol con una alegría desbordante.

Tras llegar al descanso con 1-0, al Philadelphia Union se le hizo cuesta arriba el partido cuando el ghanés Ezekiel Alladoh fue expulsado con roja directa en su debut en la MLS por algo que le dijo al árbitro.

Pese a eso, los visitantes apretaron al DC United en busca del empate, pero sin éxito, hasta el pitido final.

René Weiler, el técnico suizo del DC United, hizo debutar al joven canadiense Nikola Markovic, elegido por el club capitalino como número uno del 'draft' de la MLS.

El DC United empezó con buen pie la temporada dejando atrás un desastroso 2025 en el que fue colista de la liga y apenas pudo celebrar dos victorias ante su afición en el Audi Field.