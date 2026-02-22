Fútbol Internacional
22 de febrero de 2026 - 23:35

1-1. Nicolás Fernández salva un punto para el NYC en Los Ángeles

Chicago (EE.UU.), 22 feb (EFE).- Un gol de penalti del argentino Nicolás Fernández rescató un punto este domingo para el New York City en su visita a Los Ángeles Galaxy en la primera jornada de la MLS.

Los Galaxy, que acabaron penúltimos en 2025 con tan solo siete victorias tras ser campeones el año anterior, se adelantaron en el marcador tras apenas 87 segundos de la mano de Joao Klauss, pero no consiguieron defender esa ventaja.

En el 63, Nicolás Fernández se adelantó al ecuatoriano Carlos Garcés en el área de penalti en la pelea por un pase vertical y el defensa le derribó, provocando un penalti.

El árbitro revisó la jugada y tras pitar la pena máxima, expulsó a Garcés por doble amonestación.

Nicolás Fernández no falló la transformación y anotó el definitivo 1-1 en el minuto 66.

