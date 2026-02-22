Adam Bareiro, con el manto auriazul de Boca Juniors

“¡Bienvenido al Único Grande, Adam!” , anunció Boca Juniors en sus redes sociales con una imagen del delantero guaraní, de 29 años, con la camiseta del Xeneize.

Luego agregó posteos del atacante en plena revisión médica y posteriormente junto a sus compañeros en el entrenamiento.

El delantero, nacido en Itauguá, llega procedente del Fortaleza en un traspaso cercano a los 3,5 millones de dólares, luego de un ciclo breve en el club del norte brasileño, en el que anotó 11 goles en 31 encuentros.

Previamente, Bareiro se destacó en Argentina en San Lorenzo, en el que señaló 40 tantos en 120 encuentros, mientras que no le fue bien en River Plate, con apenas 16 presencias y sin ningún gol anotado.

El artillero paraguayo también actuó en los mexicanos Monterrey y Atlético San Luis, en el Alanyaspor (Turquía), el Al-Rayyan (Qatar) y en Nacional de Paraguay, con una trayectoria de 316 partidos y 94 goles. El ariete se formó en Olimpia y tuvo un paso en el River Plate paraguayo.

Bareiro también fue nueve veces internacional con la selección de Paraguay. AFP