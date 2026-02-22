Álvaro Odriozola (Real Sociedad) sufre una rotura del ligamento cruzado anterior

Odriozola sufrió una torsión cuando apenas llevaba un minuto sobre el terreno de juego durante el encuentro disputado este sábado contra el Oviedo en Anoeta.

El lateral derecho había entrado en el minuto 53 sustituyendo a Aranburu y salió del terreno de juego sin poder apoyar la pierna izquierda, entre gestos de dolor y ayudado por el equipo médico.

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el futbolista en San Sebastián han determinado que el defensa txuri urdin sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, de modo que "en los próximos días se determinará ya la fecha de la operación quirúrgica".

Álvaro Odriozola padece un nuevo varapalo en su mejor momento de la temporada, cuando el entrenador, Pellegrino Matarazzo, comenzaba a contar con él tras un largo período en el que el jugador apenas había disfrutado de minutos en el campo.

