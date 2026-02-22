Descenso récord del Sheffield Wednesday

El cuadro dirigido por el danés Hernik Pedersen, que no supo aprovechar el hecho de jugar casi todo el segundo periodo en superioridad numérica, es colista con -7 puntos, ya que comenzó la campaña con 18 de deducción tras ser sancionado por infracciones financieras e impagos a los jugadores.

La salvación la marca el West Bromwich, con 34, uno más que el Leicester, con trece encuentros para el final de la temporada, en la que el Wednesday ha tenido numerosos problemas incluso para competir ante la salidas de jugadores, con lo que solamente ha ganado un encuentro y ahora lleva una serie de diez derrotas seguidas.