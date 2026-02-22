El Cruz Azul vence al líder Guadalajara y sube al segundo lugar del Clausura mexicano

En la séptima jornada del campeonato, el uruguayo Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez anotaron por los Azules, en tanto Ángel Sepúlveda descontó por las Chivas del estratega Gabriel Milito, que perdieron el paso perfecto, aunque siguieron como líderes.

Los primeros 30 minutos fueron intensos, con ambos cuadros en busca de la puerta contraria hasta que en el minuto 34, Fernández aceptó un balón del argentino Agustín Palavecino y de cabeza puso el 1-0.

Guadalajara reaccionó y estuvo cerca de empatar en los instantes finales del primer tiempo. En el segundo mantuvo el dominio y en el 68 creó peligro con una llegada de Hugo Camberos, detenido por el defensa colombiano Willer Ditta.

En el 79 Camberos estrelló el balón en el travesaño y fue en el 81, cuando Sepúlveda empató 1-1 con un golpe de cabeza, con asistencia de Ricardo Marín.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cruz Azul fue paciente y en el 84 firmó la victoria con un cabezazo de Rodríguez a pase de Palavecino para llegar a cinco victorias, un empate, una derrota y 16 puntos; los celestes apareen en segundo lugar, con dos unidades menos que Guadalajara y una encima del campeón Toluca que un par de horas antes goleó por 0-3 al Necaxa.

El portugués Paulinho convirtió un par de goles y el uruguayo Federico Pereira anotaron por los Diablos del estratega argentino Antonio Mohamed, superados en gran parte del partido, pero que mantuvieron la puerta en cero gracias a una gran actuación del guardameta Luis García.

En los otros duelos de este sábado, el León derrotó por 2-1 al Santos y Atlas venció por 3-2 al San Luis.

Los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo anotaron goles para darle al León el triunfo, en tanto el argentino Ezequiel Bullaude descontó por Santos.

Antes, el italiano Joao Pedro hizo su séptimo gol para confirmarse como líder anotador del campeonato, pero fue insuficiente para el San Luis, superado por el Atlas.

Pedro y Eduardo Águila pusieron delante al San Luis, sin embargo, el cuadro de casa empató con goles de Diego González y Eduardo Aguirre, ambos en el cobro de penaltis, y ganó con un cabezazo del uruguayo Germán Rodríguez.

Ayer, las Águilas del América del entrenador brasileño André Jardine pasaron por encima del Puebla y con una goleada por 0-4, con anotaciones del brasileño Raphael Veiga, de Isaías Violante, del chileno Víctor Dávila y del colombiano José Raúl Zúñiga.

En otro encuentro de este viernes, Pachuca le ganó por 1-2 al Tigres UANL con goles del venezolano Salomón Rondón y el brasileño Kenedy.

Mañana el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales visitará a los Pumas UNAM y Juárez FC al Querétaro.