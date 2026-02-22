El Madrid gana a Adeje con goles de Redondo y Angeldahl en un choque marcado por una roja

Las locales asumieron el mando con paciencia, pero el dominio tardó en transformarse en ocasiones limpias. Redondo intentó primero con volea tras centro de Navarro, que se fue sobre el arco. Sin embargo, la primera clara para el equipo blanco llegó sobre el minutos 30, en un mano a mano entre Naomi Feller y Cáceres que le atajó.

Costa Adeje Tenerife, incluso con una menos, también avisó: en el 36 tuvo su llegada más peligrosa y la respuesta del Madrid fue inmediata, con un remate de Redondo al palo en el 39.

El primer tiempo se alargó cinco minutos y dejó una imagen preocupante: Feller tuvo que abandonar la cancha lesionada y fue retirada en brazos del cuerpo médico, luego de la falta sancionada con amarilla para Natalia Ramos.

En la segunda parte en el Real Madrid se produjo la sustitución de Feller por Weir. Al inicio del mismo, Däbritz centró para Alba Redondo que abrió el marcador (1-0). El partido se inclinó todavía más hacia el área visitante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 2-0 llegó en el 59: Eva Navarro probó desde media distancia, Cáceres atajó y Filippa Angeldahl cazó el rebote para sentenciar. El Tenerife movió el banquillo con un triple cambio en el 65, pero el Real Madrid gestionó la ventaja hasta el final.

En el tramo final el compromiso perdió vuelo, aunque el Real Madrid siguió intentándolo con opciones de Dorado desde lejos, luego de Alba Redondo tras una combinación por banda y Däbritz también probó con una volea, sin encontrar el golpe definitivo.

Una baja más para las merengues fue la Toletti tuvo que ser sustituida después de un golpe en la cabeza.

Con el 2-0, el Real Madrid afianza aún más su camino para clasificarse para la próxima Liga de Campeones y amplía a 14 puntos su ventaja sobre la cuarta plaza antes del parón internacional.