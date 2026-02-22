El portugués Paulinho anota dos goles en triunfo del campeón Toluca sobre el Necaxa

Paulinho, dos veces, y el uruguayo Federico Pereira anotaron por los Diablos.

En la séptima jornada del campeonato, el Necaxa creó peligro de manera reiterada, pero el guardameta Luis García salvó al Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed, que cerró mejor y mostró contundencia.

En el 79, Jorge Díaz le puso un balón al portugués, quien de derecha puso el 0-1 y cuatro minutos más tarde, Paulinho aceptó otro balón de Díaz, se escapó y con un toque de zurda amplió la ventaja.

En el 90+4 Pereira anotó de cabeza a pase de Sebastián Córdova y cerró el marcador.

Con la victoria los Diablos llegaron a cuatro victorias, con tres empates y 15 unidades, tres menos que las Chivas de Guadalajara, que este sábado visitarán al Cruz Azul para defender su paso perfecto de seis victorias en seis apariciones.

Los Diablos le sacan un punto al Pachuca, que en el inicio de la fecha siete, este viernes derrotaron por 1-2 al Tigres UANL con anotaciones del venezolano Salomón Rondón y el brasileño Kenedy.

Este sábado los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo anotaron goles para darle al León un triunfo por 2-1 sobre el Santos Laguna.

En un tiro libre, Arcila anotó de derecha en el minuto 2 y en el 25 Cambindo cobró un penalti para garantizar la victoria del León; por el Santos, el argentino Ezequiel Bullaude descontó en el 40, con u disparo de derecha.

En otro encuentro de hoy, el italiano Joao Pedro anotó su séptimo gol para confirmarse como líder anotador, pero fue insuficiente para el San Luis, superado 3-2 por el Atlas.

Pedro y Eduardo Águila pusieron delante al San Luis, pero el cuadro de casa empató con goles de Diego González y Eduardo Aguirre, ambos en el cobro de penaltis, y ganó con un cabezazo del uruguayo Germán Rodríguez.

Ayer, las Águilas del América del entrenador brasileño André Jardine pasaron por encima del Puebla con una goleada por 0-4.

América, que llevaba tres goles en sus primeros seis encuentros, explotó con anotaciones del brasileño Raphael Veiga, del mexicano Isaías Violante, del chileno Víctor Dávila y del colombiano José Raúl Zúñiga.

Este sábado, después del Cruz Azul-Guadalajara, los Xolos de Tijuana recibirán al Mazatlán y mañana el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales enfrentará a los Pumas UNAM y el Juárez FC al Querétaro.