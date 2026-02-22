El Real Madrid gana al Tenerife, pero pierde a Caicedo; la Real roza la 'Champions'

El conjunto blanco, dirigido por Pau Quesada, no baja los brazos en la pelea por el campeonato mientras las matemáticas lo permitan. El choque quedó condicionado desde el minuto 7, cuando la expulsión de Yerliane Moreno dejó al cuadro insular en inferioridad.

Aun así, al Madrid le costó traducir la ventaja numérica en dominio efectivo y no fue hasta la segunda mitad cuando inclinó definitivamente el partido. Alba Redondo abrió el marcador y Filippa Angeldahl lo cerró para asegurar tres puntos imprescindibles (2-0).

Sin embargo, la victoria quedó ensombrecida por la preocupante lesión de Caicedo, que se marchó entre lágrimas y con visibles gestos de dolor en el tobillo derecho tras una acción que supuso la roja para el Costa Adeje.

En la caída, además, sufrió un golpe fortuito en el ojo de Natalia Ramos que le provocó problemas de visión momentáneos. También Naomie Feller y Sandra Toletti fueron sustituidas por molestias físicas, contratiempos que inquietan a las blancas con el cruce de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona en el horizonte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La derrota del conjunto tinerfeño abría la puerta a la Real Sociedad para ampliar distancias en la tercera posición, la última que da acceso a la previa de la 'Champions'. El equipo 'txuri-urdin' no falló.

Un doblete de Lucía Pardo en la primera parte encarriló el triunfo ante el Espanyol y, aunque Phoenetia Browne recortó diferencias tras el descanso, las locales supieron gestionar la ventaja para situarse con once puntos de margen sobre su perseguidor inmediato (2-1).

En el derbi vasco entre el Eibar y el Athletic Club, la igualdad parecía conducir el partido al empate, pero se rompió en el minuto 98 con un gol de Daniela Agote (0-1). La diana devolvió a las 'leonas' a la senda del triunfo tras tres derrotas consecutivas y les permite consolidarse en la zona media de la tabla.

Finalmente, en el enfrentamiento entre el quinto y el sexto clasificado, el Sevilla se impuso y amplió su ventaja a cuatro puntos (2-1). El equipo hispalense aprovechó un doblete de Andrea Álvarez en la primera mitad para encarrilar el encuentro.

Aunque Xenia Pérez recortó distancias tras el descanso para el cuadro rojiblanco y le dio emoción al partido, el empuje del Atlético de Madrid no bastó para lograr el empate, incluso tras quedarse con superioridad numérica en el añadido por la doble amarilla a Álvarez.

Con este resultado, prácticamente se despiden de la lucha por la tercera plaza. El Sevilla, en la otra cara de la moneda, suma su tercera victoria consecutiva e iguala al Costa Adeje Tenerife por la cuarta plaza.