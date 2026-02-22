Fútbol Internacional
22 de febrero de 2026 - 08:25

Julia Torres se va al Barcelona en la venta más cara del fútbol femenino español

Imagen sin descripción

Sevilla, 22 feb (EFE).- El Sevilla y el Barcelona han acordado este fin de semana el traspaso de la defensora Julia Torres, por la que el club azulgrana pagará 300.000 euros más incentivos en lo que supone la venta más importante en la historia del fútbol femenino español, han informado a EFE fuentes de la operación.

Por EFE

El London City inglés, uno de las entidades más importantes del panorama europeo, también se había interesado por la zaguera andaluza, que ha preferido finalmente seguir en España y superar la plusmarca de la centrocampista Maite Oroz, vendida por el Real Madrid al Tottenham por 250.000 euros en septiembre de 2024.

Julia Torres, central de 17 años e internacional sub-19 formada desde niña en la cantera sevillista, debutó la pasada temporada en la Liga F y permanecerá en su actual club hasta el final de esta campaña, tras la que se incorporará al Barcelona con ficha del filial pero en la dinámica del primer equipo.