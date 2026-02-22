LaLiga de España: El Barça recupera la sonrisa... y el liderato

A pesar de dos intervenciones decisivas de su arquero Joan García, el Barça impuso la lógica para superar al recién ascendido después de dos reveses con el Atlético de Madrid (4-0) y Girona (2-1).

El joven centrocampista catalán Marc Bernal abrió el marcador al rematar un buen centro raso de Eric García (4’, 1-0), antes de que el capitán Frenkie de Jong doblase la ventaja (32’, 2-0). Tras salir desde el banco en el segundo tiempo, el eléctrico Fermín López firmó el tercero con un soberbio disparo desde fuera del área (81’, 3-0).

En el último compromiso de la jornada, Villarreal se impuso por 2-1 al Valencia, para sumar 51 puntos y posicionarse tercero en la tabla. De pena, Largie Ramazani abrió el marcador para el Valencia a los 27’, cuatro minutos después Santiago Comesaña igualo y Pepe Gueye, de penal, puso el 2-1 a los 45+6’.

* Resultados de la ronda 25: Viernes: Athletic 2 - Elche 1; Sábado: Real Sociedad 3 - Oviedo 3, Betis 1 - Rayo 1, Osasuna 2 - Real Madrid 1, Atlético Madrid 4 - Espanyol 2; Ayer: Getafe 0 - Sevilla 1, Barcelona 3 - Levante 0, Celta de Vigo 2 - Mallorca 0, Villarreal 2 - Valencia 1; Hoy, 17:00: Alavés vs. Girona.

* Principales posiciones: Barcelona 61, Real Madrid 60, Villarreal 51, Atlético de Madrid 48, Real Betis 42, Celta de Vigo 37, Espanyol 35, Athletic 34, Osasuna 33 y Real Sociedad 32.