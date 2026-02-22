Ligue 1 de Francia: Enciso fue clave para la victoria de Estrasburgo

Los locales vieron recompensado su dominio en una jugada colectiva que inició con Enciso y fue concluida por Martial Godo (37’) tras un gran pase de Diego Moreira, que después marcaría de disparo lejano (52’) el segundo tanto.

Corentin Tolisso redujo la diferencia en uno de los dos disparos a puerta del Lyon (59’), pero un penal convertido por el delantero argentino Joaquín Panichelli selló la victoria del Estrasburgo a los 83 minutos.

El Lyon sigue en tercera posición con 45 puntos, siete menos que el Lens (2º) y cinco por delante del Olympique de Marsella (5º).

Nuestro compatriota estuvo en el campo de juego hasta el minuto 84’, cuando fue reemplazado por Abdoul Quattara, con la intención de sostener la diferencia a favor.

EL PSG lidera el torneo con 54 puntos, por delante de Lens 52, Lyon 45, Marsella 40, LOSC y Rennes 37, Racing de Estrasburgo y Mónaco 34, Lorient 32 y Toulouse 31.