Pedrozo: chofer del camión explica cómo ocurrió el fatal accidente

Cinco personas murieron en un accidente de tránsito registrado el sábado pasado en el cruce Pedrozo, en la Ruta PY02, donde se encuentra instalado un semáforo.

En las imágenes de circuito cerrado se observa cuando un camión que transportaba ladrillos impacta de forma violenta contra vehículos de menor porte que aguardaban en el semáforo en rojo y provoca el incendio de uno de los automóviles, en el que fallecieron cuatro integrantes de una familia.

Previamente, conforme a las imágenes, el camión había cruzado a una velocidad importante la zona de la rampa de frenado, al momento de descender del cerro Caacupé.

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Chofer pidió disculpas a familiares de víctimas

En la Comisaría 35ª de Pedrozo, Ypacaraí, se encuentra detenido Víctor Raúl De la Cruz (48), chofer del camión que causó el accidente.

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De la Cruz habló esta mañana desde la sede policial. Empezó pidiendo disculpas y brindó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“No hay dolor más profundo que pueda sentir por causa de la pérdida de ellos. No fue una intención mía. Jamás en el sano juicio de una persona va a estar el haber enlutado a tantas personas de esta manera”, dijo visiblemente sentido.

Perdió el aire de los frenos

En cuanto a la causa del accidente, apuntó que perdió todo el aire del sistema de frenos, por lo que no pudo retener la marcha.

“De repente, en un segundo reventó la manguera y bajó el aire. El pedal sentí en el piso, ya no podía más y no respondía más. El vehículo fue tomando velocidad de una forma rápida y ahí ya no quedó minutos para llegar”, comentó.

Remarcó que perdió los frenos recién tras cruzar la rampa de frenado ubicada antes del tramo. “Pasando la rampa de frenado, como a 200 o 300 metros, perdí todo el aire de freno”, lamentó.

Añadió que ni con el sistema de cambios pudo detener el vehículo. En ese sentido, indicó que el motor ya no tiene la capacidad de frenar cuando toma la velocidad que registró.

El camión no tenía problemas mecánicos

De la Cruz descartó que su vehículo ya haya circulado con problemas mecánicos previamente. Aseguró que desde su punto de partida, Tobatí, hasta Caacupé vino frenando sin inconvenientes, incluso al atravesar pendientes.

En ese tramo que ya realizó, en ningún momento tuvo problemas, según aseguró. Comentó que, inclusive, bajó a revisar el cargamento y no percibió ningún desperfecto mecánico.

Además, sostuvo que su vehículo estaba en plenas condiciones y contaba con los sistemas de frenado requeridos para el transporte de cargas.

“Me hubiese gustado haber sido golpeado yo”

El chofer comentó que, tras el impacto, fue auxiliado por agentes policiales. Expresó que fue “milagroso” que no haya sufrido ninguna lesión.

“Me hubiese gustado haber sido golpeado yo antes de que haya muertos”, expresó.

Pide retirar el semáforo de Pedrozo

Indicó que desde los 17 años conduce y que desde los 20 tiene licencia profesional para vehículos de gran porte. En ese contexto, pidió a las autoridades que quiten el semáforo en el cruce y coloquen un retorno para los pobladores, en caso de que no puedan instalar un viaducto.

“Ese maldito semáforo se debe quitar”, subrayó.

El chofer recordó que ya hubo varios accidentes incluso fatales en este punto. “Esto (semáforo) no salva vidas, está entorpeciendo. Tienen en sus manos el salvar vidas y quitar eso que ha hecho tanto daño”, resaltó.

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A disposición de la Justicia

Al tiempo de reiterar su pedido de disculpas a los familiares, afirmó que está a disposición de la Justicia.

“Les pido que me perdonen, por favor, nunca ha sido mi intención. Estoy a disposición de la Justicia y de ellos”, declaró.

El fiscal Juan Ledesma imputó esta mañana a De la Cruz por homicidio culposo.