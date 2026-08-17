Emblemáticos buques de la Armada zarpan hacia Encarnación como atracción y apoyo al Rally del Paraguay

El Buque Escuela Cañonero Paraguay (C-1) y el Patrullero Capitán Cabral (P-01), dos de las embarcaciones más emblemáticas e históricas de la Armada Paraguaya, zarparon rumbo al departamento de Itapúa para integrar el dispositivo de apoyo al Rally del Paraguay 2026, evento internacional que se disputará del 27 al 30 de agosto próximo.

Las naves soltaron amarras este lunes a las 05:00 desde el Puerto de Villeta y tienen previsto arribar a la ciudad de Encarnación el próximo sábado 22 de agosto. Durante el trayecto, navegarán siguiendo el curso de los ríos Paraguay y Paraná, haciendo escala e itinerario por los puertos de Pilar, Confluencia y Ayolas, e ingresando a través de la esclusa de navegación de la represa hidroeléctrica de Yacyretá.

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A bordo viajan cadetes del Cuarto Curso Naval de la Academia Militar “Mariscal Francisco Solano López” y grumetes del Segundo Año de la Escuela de Suboficiales de la Armada Paraguaya. Para los estudiantes y marineros, esta navegación constituye un paso fundamental dentro de su proceso de formación e instrucción militar práctica en cubierta, maniobras y navegación.

Durante las jornadas de la competencia del Rally, ambas embarcaciones permanecerán amarradas y abiertas al público y a los turistas, quienes tendrán la oportunidad de subir a bordo, conocer la dotación, apreciar la labor institucional de la Armada y repasar la rica trayectoria histórica que envuelve a estos buques de guerra.

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Gigantes con historia: los antecedentes de las embarcaciones

Cañonero Paraguay (C-1): leyenda de la Guerra del Chaco

El Cañonero Paraguay, junto con su buque gemelo, el Cañonero Humaitá (C-2), fue encargado a principios de los años 30 al astillero italiano Odero-Terni-Orlando, en Génova, entrando en servicio activo en 1931.

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Diseñado como un barco de guerra fuertemente blindado y artillado, cumplió un rol crucial y logístico determinante durante la Guerra del Chaco (1932-1935). Transportó a decenas de miles de soldados paraguayos, armamentos, pertrechos y provisiones hacia el frente de operaciones en el Norte.

Tras permanecer varias décadas fuera de navegación autónoma por el desgaste de sus calderas originales, el histórico cañonero fue sometido a un ambicioso proceso de remotorización, reemplazando su sistema de vapor por motores a combustión diésel. En junio de 2023 volvió a surcar las aguas del río Paraguay impulsado por fuerza propia después de 55 años, reasumiendo funciones operativas con la denominación oficial de Buque Escuela.

Patrullero Capitán Cabral (P-01): el más antiguo en servicio

Por su parte, el Cañonero/Patrullero Capitán Cabral ostenta la distinción de ser una de las unidades a flote más antiguas del mundo aún en servicio activo. Construido originalmente en Holanda a finales del siglo XIX (1907) como remolcador a vapor con el nombre de Triunfo. Fue incorporado a al Patrimonio Nacional en 1908 y a la Marina de Guerra en 1915 para cumplir la función de guardacosta y aviso de guerra para cumplir la función de guardacosta y aviso de guerra.

Tuvo una destacada participación operativa en los conflictos armados del país, incluyendo la Revolución de 1922 y la Guerra del Chaco, donde prestó auxilio logístico y transporte militar en la cuenca fluvial. Con el paso de las décadas, el buque fue modernizado y reconvertido en patrullero.

Además de sus tareas militares y de instrucción, el Capitán Cabral cumple periódicamente una alta función de asistencia social y humanitaria, llevando ayuda médica, víveres y evacuaciones a poblaciones aisladas del departamento de Alto Paraguay y el Chaco paraguayo.