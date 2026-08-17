Chofer no usó la rampa porque el camión “funcionaba con normalidad”, revela la Policía

En la noche del pasado sábado, alrededor de las 20:35, un camión de gran porte protagonizó un devastador accidente de tránsito sobre la bajada del cerro Caacupé, en la zona de Pedrozo, con destino a la ciudad de Ypacaraí.

El siniestro dejó un saldo de cinco personas fallecidas y diez heridos, varios de ellos en estado de gravedad. Cuatro de ellas perdieron la vida en el lugar al quedar atrapadas dentro de su vehículo, el cual se prendió fuego, y el domingo se confirmó el fallecimiento de una personas más, quien se encontraba hospitalizada en el Hospital de Trauma.

De acuerdo con el informe brindado por el Comisario Celso Zelaya, a cargo de la Comisaría N° 35 de Pedrozo, el vehículo implicado es un camión volquete del año 1989 que circulaba en solitario, guiado por su conductor, Víctor Raúl Delacruz, de 48 años.

“Esto ocurrió el día sábado cuando el camión volquete baja el cerro Caacupé con destino a la ciudad de Ypacaraí. Según la manifestación del conductor, él no utilizó la rampa de frenado porque su vehículo estaba funcionando con normalidad”, explicó el comisario Zelaya.

Lea más: Accidente en Pedrozo: intendente de Ypacaraí apunta a MOPC y Rutas del Este por semáforo

Sin embargo, la situación cambió de manera drástica en cuestión de segundos. Según el relato del chofer, al divisar a lo lejos que el semáforo cambiaba a luz roja, intentó accionar el mecanismo de frenado, momento en el cual el sistema falló por completo, desencadenando la colisión múltiple.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La magnitud del impacto provocó el incendio total de uno de los vehículos chocados por el camión. Una vez que los bomberos voluntarios lograron sofocar las llamas y recibieron la autorización del fiscal de turno, los rescatistas debieron cortar la estructura calcinada de lo que quedó de un automóvil Toyota tipo Ractis para poder confirmar la cantidad de cuerpos atrapados en su interior.

Debate sobre la seguridad vial y el semáforo

El trágico suceso volvió a poner sobre la mesa la discusión en torno a la seguridad vial en este tramo crítico de la ruta. Ante la propuesta de retirar el semáforo ubicado en la zona, el comisario Zelaya fue tajante al defender su utilidad para la regulación del tráfico.

“Ese semáforo ayuda mucho en cuanto a la regulación y a la forma de circulación de tránsito. Las personas tendrían que tomar mayor conciencia en cuanto a la alta velocidad que utilizan en esa zona. En lo que va del año tuvimos varios accidentes con daños materiales, pero este es el más grande hasta el momento”, sostuvo.

Lea más: Pedrozo: PLRA exige eliminación del semáforo y señala “negligencia imperdonable” del MOPC

Las autoridades policiales y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para esclarecer las responsabilidades penales del conductor y evaluar nuevas medidas de prevención en la bajada del cerro Caacupé.