Los momentos de la jornada 25

Un gran gol de Raúl García en el tiempo añadido dio otro giro a la Liga. Propició la tercera derrota en LaLiga del Real Madrid y un cambio de orden en la clasificación. Apenas una semana ha durado la estancia del equipo de Álvaro Arbeloa en la cima de la tabla de Primera. Y por primera vez desde que es técnico blanco pierde su condición de invicto en este torneo.

Sufrió derrota Arbeloa en la Copa del Rey, ante el Albacete, y en la Liga de Campeones, ante el Benfica en la fase Liga. Pero no había perdido en la liga nacional. El gol de Raúl García provocó el patinazo que supone una nueva alteración en la carrera por el título.

Apuntaba al empate el partido de El Sadar hasta que una pérdida de balón de Dani Ceballos terminó con la pelota en las botas de Raúl Moro que asistió a Raúl García. El 9 rojillo enfiló la portería, sorteó en un palmo a Raúl Asencio, encaró a Thibaut Courtois con poco ángulo y llevó el balón a la red.

Tras siete partidos de baja por una lesión muscular, el canario Pedri regresó a la competición, ya recuperado, el mismo día que su equipo ganó con autoridad al Levante y recuperó el liderato de la Primera división.

No desperdició el Barcelona el tropiezo el sábado del Real Madrid contra el Osasuna. Convocado por primera vez desde su dolencia, Hansi Flick sacó al campo al jugador canario a la hora de juego, con el partido encarrilado. Ocupó el puesto de Marc Bernal y con él en el campo el Barcelona redondeó su triunfo con el gol de Femín.

El público del Camp Nou, entre ellos como socio, Joan Laporta, candidato a la presidencia de la entidad, se puso en pie para recibir a su gran jugador después de corear su nombre en cuanto saltó a calentar. El canario jugó a un gran nivel la media hora que estuvo sobre el césped. El Barcelona le tiene de vuelta justo en el momento clave del curso. De vuelta al liderato.

Durante casi diez minutos el videoarbitraje entró en escena para examinar acciones en el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano en una situación que ninguno entendió. Ni por parte del cuadro andaluz ni del madrileño.

Si hace unos días, en el partido entre el Atlético Madrid y el Barcelona de la Copa del Rey el VAR tuvo el encuentro detenido para examinar una acción en fuera de juego, ahora fue para analizar dos acciones en ambas áreas que al final quedaron en nada.

La primera fue un derribo de Mendy, del Rayo, sobre Cucho Hernández en la frontera del área que al final se sacó fuera. El juego estuvo interrumpido cinco minutos y no se sancionó con otra tarjeta amarilla que hubiera supuesto la expulsión del jugador del club madrileño. Y la otra jugada, el árbitro, Martínez Munuera señaló una falta a Valentín Gómez que tras despejar golpeó a Ratiu. Sacó amarilla al futbolista del Betis. Fue ahí cuando el VAR avisó al árbitro para un castigo mayor y una expulsión al argentino que al final no fue tenido en cuenta por el árbitro.

Atravesaba una etapa de cierta confianza Álvaro Odriozola que desde la llegada del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo había vuelto a tener minutos con la Real Sociedad. Volvía a sentirse importante el jugador vasco que saltaba al terreno de juego cada partido, cada vez con más minutos. Era uno más en el plantel donostiarra y en el último mes su participación era cada vez más frecuente.

En el choque ante el Oviedo, este sábado, el lateral saltó al campo en el minuto 53 en lugar de Jon Aramburu pero solo permaneció tres minutos en el terreno de juego. Sufrió una torsión en la rodilla izquierda. No podía apoyar la pierna cuando se quiso levantar del campo al que cayó tras realizar un mal apoyo.

Se temía lo peor. Sustituido por Aritz Elustondo en el 56 dejó el rectángulo ayudado por los médicos del equipo y este domingo ha conocido las peores noticias. Tras las pruebas, Odriozola sufre una rotura del ligamento cruzado anterior. Adiós a la temporada.

Perseguido por las lesiones el exjugador del Real Madrid no termina de encontrar la regularidad en el campo. Se marchó con lágrimas en los ojos.

Un penalti señalado a favor del Athletic a tres minutos del final tras revisarlo en el monitor del VAR, indignó el técnico del Elche, Eder Sarabia, que se encaró con Ernesto Valverde, entrenador del conjunto vasco. La tensión explotó y el responsable del conjunto ilicitano reprochó a su homólogo. De manera airada le recriminó, le agarró del brazo y se enzarzó en una fuerte discusión que rechazó el preparador del Athletic que se marchó.

Sarabia no pudo contener la frustración por otro mal resultado y por elevar a ocho los partidos que el Elche lleva sin ganar. Sin embargo, después ambos entrenadores restaron importancia al incidente. "Es un fenómeno. Sabe que le admiro y no tiene ninguna responsabilidad. Le respeto mucho. Pero estamos en ese punto en que los pequeños detalles nos caen en contra y deciden partidos", argumentó Sarabia.

"En el campo cada uno vamos para nuestro lado. Hemos discutido un poco pero nada del otro mundo", dijo Valverde.

La expulsión antes de la media hora del central togolés Djene sobre Suazo el chileno Gabriel Suazo condicionó claramente el partido y el resultado para el conjunto madrileño que perdió ante el Sevilla en el Coliseum. El conjunto andaluz tomó aire en el primero de los siete partidos de sanción del técnico Almeyda que tuvo que ver el partido fuera del banquillo.

La imprudencia del zaguero de Jose Bordalás fue clave en el desarrollo del encuentro y acabó con una racha ascendente del conjunto madrileño que llevaba sin perder cuatro partidos. Dos empates y dos victorias. Además, el central africano será baja para el partido contra el Real Madrid el próximo lunes.

No lo dudó el árbitro cuando la peligrosa entrada de Djené torció el tobillo izquierdo, en el suelo, de Suazo que tuvo que ser atendido. "Es evidente que sin la expulsión de Djene no hubiéramos perdido el partido. No sé si lo hubiéramos ganado pero estoy seguro que no lo hubiéramos perdido".

Al final, un gol de Djibril Sow dio la victoria al Sevilla que llevaba tres encuentros sin ganar y que ahora se sitúa en el ecuador de la clasificación.