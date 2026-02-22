Serie A Italiana: Caen los escoltas, Inter sólido arriba

También dio un paso de gigante hacia atrás en esta 26ª fecha de la Serie A el AC Milan, que perdió en San Siro ante el Parma (1-0), y ve al Inter (1º, 64 puntos) a 10 puntos tras la victoria nerazzurra el sábado en Lecce (2-0).

Por su parte, Roma venció al Cremonese por 3-0, con goles de Cristante (59’), N’Dickra (77’) y Pissilli (86’), para darle alcance en la tabla al Napoli con 50 puntos.

En otro partido de la jornada, el Genoa goleó 3-0 al Torino para salir del fondo de la tabla e igualar en puntos con su rival de turno, con 27 unidades.

* Resultados de la fecha 26 de la Serie A: Viernes: Sassuolo 3 - Verona 0; Sábado: Juventus 0 - Como 2, Lecce 0 - Inter 2, Cagliari 0 - Lazio 0; Ayer: Genoa 3 - Torino 0, Atalanta 2 - Napoli 1, Milan 0 - Parma 1, Roma 3 - Cremonese 0; Hoy, 14:30: Fiorentina vs. Piza y 16:45, Bolinia vs. Udinese.

* Principales Posiciones: Inter 64 puntos, Milan 54, Napoli y Roma 50, Juventus 46, Como y Atalanta 45, Sassuolo 35, Lazio 34 y Bolonia 33.