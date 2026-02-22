Fútbol Internacional
22 de febrero de 2026 - 19:36

Serie A Italiana: Caen los escoltas, Inter sólido arriba

Lazar Samardzic marcó el gol del triunfo para Atalanta. MICHELE MARAVIGLIA

Con un gol en los últimos minutos de Lazar Samardzic, el Atalanta se impuso 2-1 al Napoli, que de esta manera se despide de sus escasas chances de revalidar el Scudetto.

También dio un paso de gigante hacia atrás en esta 26ª fecha de la Serie A el AC Milan, que perdió en San Siro ante el Parma (1-0), y ve al Inter (1º, 64 puntos) a 10 puntos tras la victoria nerazzurra el sábado en Lecce (2-0).

Por su parte, Roma venció al Cremonese por 3-0, con goles de Cristante (59’), N’Dickra (77’) y Pissilli (86’), para darle alcance en la tabla al Napoli con 50 puntos.

En otro partido de la jornada, el Genoa goleó 3-0 al Torino para salir del fondo de la tabla e igualar en puntos con su rival de turno, con 27 unidades.

* Resultados de la fecha 26 de la Serie A: Viernes: Sassuolo 3 - Verona 0; Sábado: Juventus 0 - Como 2, Lecce 0 - Inter 2, Cagliari 0 - Lazio 0; Ayer: Genoa 3 - Torino 0, Atalanta 2 - Napoli 1, Milan 0 - Parma 1, Roma 3 - Cremonese 0; Hoy, 14:30: Fiorentina vs. Piza y 16:45, Bolinia vs. Udinese.

* Principales Posiciones: Inter 64 puntos, Milan 54, Napoli y Roma 50, Juventus 46, Como y Atalanta 45, Sassuolo 35, Lazio 34 y Bolonia 33.