Copa Libertadores: Quedarán ocho supervivientes

Los que avancen a dicha fase aseguran su participación en la ronda de grupos (el perdedor en la fase 3 va a la zona de grupos de la Sudamericana).

La ronda comenzará este martes con el juego que el Huachipato chileno tendrá como local en Talcahuano frente al Carabobo venezolano (19:00, hora paraguaya), equipo que sacó ventaja mínima de 1-0. El Independiente Medellín colombiano será anfitrión del Liverpool uruguayo (21:30), al cual le ganó en la agonía por 1-2.

Los demás partidos: Martes, 21:30: Sporting Cristal vs. 2 de Mayo (2-2); Miércoles, 19:00: Bahía vs. O’Higgins (0-1); 21:30: Botafogo vs. Nacional Potosí (0-1) y Argentinos Juniors vs. Barcelona de Ecuador (1-0); Jueves, 19:00; Guaraní vs. Juventud (0-0); 21:30: Tolima vs. Táchira (1-0). De avanzar, Guaraní podría enfrentar a Independiente Medellín o Liverpool, mientras que el 2 de Mayo iría contra Carabobo o Huachipato.