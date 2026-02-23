Fútbol Internacional
23 de febrero de 2026 - 18:57

Copa Libertadores: Quedarán ocho supervivientes

Eric Ramírez, delantero de Carabobo que el martes enfrentará a Huachipato.
La Copa Libertadores 2026 sellará esta semana la suerte de los dieciséis equipos participantes en la segunda fase previa de la competición con la disputa de los partidos de vuelta, que darán boletos a ocho supervivientes a la fase 3.

Los que avancen a dicha fase aseguran su participación en la ronda de grupos (el perdedor en la fase 3 va a la zona de grupos de la Sudamericana).

La ronda comenzará este martes con el juego que el Huachipato chileno tendrá como local en Talcahuano frente al Carabobo venezolano (19:00, hora paraguaya), equipo que sacó ventaja mínima de 1-0. El Independiente Medellín colombiano será anfitrión del Liverpool uruguayo (21:30), al cual le ganó en la agonía por 1-2.

Los demás partidos: Martes, 21:30: Sporting Cristal vs. 2 de Mayo (2-2); Miércoles, 19:00: Bahía vs. O’Higgins (0-1); 21:30: Botafogo vs. Nacional Potosí (0-1) y Argentinos Juniors vs. Barcelona de Ecuador (1-0); Jueves, 19:00; Guaraní vs. Juventud (0-0); 21:30: Tolima vs. Táchira (1-0). De avanzar, Guaraní podría enfrentar a Independiente Medellín o Liverpool, mientras que el 2 de Mayo iría contra Carabobo o Huachipato.