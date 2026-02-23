Fútbol Internacional
Dos jugadores del Rangers denuncian insultos racistas en redes sociales

Londres, 23 feb (EFE).- Los jugadores del Rangers de Glasgow Emmanuel Fernandez y Djeidi Gassama han denunciado los insultos racistas que recibieron este fin de semana tras el empate que cosecharon este domingo contra el Livingston.

La policía escocesa está investigando el incidente después de que ambos futbolistas compartieran en sus redes sociales los mensajes que recibieron después del empate a dos contra el Livingston que compromete sus opciones de conquistar la liga escocesa.

"Asqueroso", escribió en respuesta a los insultos Fernandez, nacido en Inglaterra, pero que representa a Nigeria a nivel internacional, y que marcó el 1-2 en el encuentro ante el Livingston.

Gassama, por su parte, compartió un emoticono vomitando en respuesta a las comparaciones con un mono que recibió en su perfil de Instagram.

La policía escocesa confirmó a la cadena pública BBC que está investigando estas denuncias, al mismo tiempo que la policía británica informó este lunes de que también están llevando a cabo las pesquisas necesarias para identificar a los individuos que profirieron este fin de semana insultos racistas contra los jugadores de la Premier League Hannibal Mejbri, Wesley Fofana, Tolu Arokodare y Romaine Mundle.

