El argentino Renzo Saravia pasa la revisión médica para fichar por el Valencia

A su llegada al centro hospitalario, el lateral aseguró que llega con el objetivo de mostrar su nivel para poder prolongar su contrato: “Por ahora vengo cuatro meses, quiero demostrar mi fútbol y quedarme más tiempo”.

“Ahora a hacer los estudios y después a seguir indicaciones del club”, agregó Saravia, que lamentó la derrota del Valencia en La Cerámica. “Vi al equipo bien, una pena el resultado, tuvieron un gran segundo tiempo que quizás merecían un empate”, comentó.

El lateral derecho de 32 años, que llegó este domingo a Valencia, podría ser anunciado en las próximas horas como nuevo jugador valencianista. Saravia llega como agente libre después de jugar la primera parte de la temporada en el Atlético Mineiro y será su primera oportunidad en España.

El futbolista comenzó su carrera profesional en el Belgrano y después pasó por el Racing. En la 2019-20 fichó por el Porto y desde 2020 ha jugado en Brasil entre Internacional, Botafogo y Atlético Mineiro, donde ha estado desde 2023.

