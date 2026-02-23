La FIFA anuncia el calendario de las 'series 2026' con sedes en Puerto Rico y Brasil

Estas series fueron aprobadas por el consejo de la FIFA en diciembre de 2022 en concordancia con los objetivos estratégicos del organismo para el fútbol mundial con el objeto de facilitar la disputa de amistosos internacionales significativos entre selecciones nacionales de diferentes confederaciones que normalmente no competirían entre sí.

Esta edición contará con 48 selecciones que representan casi una cuarta parte de las 211 asociaciones miembro de la FIFA. Competirán en doce grupos -tres en el ámbito femenino y nueve en el masculino- de cuatro equipos. Ruanda albergará dos grupos.

En categoría masculina, el grupo de Puerto Rico se jugará en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, con la participación, además de los anfitriones, de Samoa Americana, Guam e Islas Vírgenes Estadounidenses. Las otras sedes serán Australia, Azerbaiyán, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda (2) y Uzbekistán.

En femenina, el estadio Arena Pantanal de Cuiabá albergará el grupo de Brasil, en el que también jugarán Canadá, Corea del Sur y Zambia. Costa de Marfil y Tailandia son las otras sedes.

Las selección masculina de Chile jugará en el grupo de Nueva Zelanda. Se enfrentará en semifinales a Cabo Verde. Completa la serie Finlandia, que se enfrentará a los 'All Whites' en busca de la final.

Mientras tanto, Venezuela jugará contra Trinidad y Tobago y Uzbekistán, anfitriona de su grupo, los días 27 y 30 de marzo.

- Grupo Australia: China-Curaçao y Australia Camerún (27 marzo/Accor Stadium de Sídney) y Camerún-China y Australia-Curaçao (31 marzo/AAMI Park de Melbourne)

- Grupo Azerbaiyán: Omán-Sierra Leona y Azerbaiyán-St. Lucía (27 marzo/Dalga Arena y Mehdi Hyseynzade de Bakú) y tercer puesto y final (30 marzo/Dalga Arena y Mehdi Hyseynzade de Bakú)

- Grupo Indonesia: Islas Solomon-Bulgaria e Indonesia-San Cristóbal y Nieves (27 marzo/Gelora Bung Karno de Yakarta) y tercer puesto y final (30 marzo/Gelora Bung Karno de Yakarta)

- Grupo Kazajistán: Kazajistán-Coromos y Kuwait-Namibia (Astana Arena) y tercer y cuarto puesto y final (28 marzo/Astana Arena)

- Grupo Nueva Zelanda: Chile-Cabo Verde y N. Zelanda-Finlandia (27 marzo/Eden Park de Auckland) y tercer y cuarto puesto y final (30 marzo/Eden Park)

- Grupo Puerto Rico: Islas Vírgenes EEUU-Samoa Americana y Puerto Rico-Guam (25 marzo/Juan Ramón Loubriel de Bayamón) y tercer y cuarto puesto y final (28 marzo/Juan Ramón Loubriel)

- Grupo Ruanda A: Kenia-Estonia y Ruanda-Granada (27 marzo/Amahoro Stadium de Kigali) y tercer y cuarto puesto y final (30 marzo/Amahoro Stadium)

- Grupo Ruanda B: Aruba-Macao y Tanzania-Liechtenstein (26 marzo/Kigali Pele Stadium) y tercer y cuarto puesto y final (29 marzo/Kigali Pele Stadium)

- Grupo Uzbekistán: Venezuela-Trinidad y Tobago y Uzbekistán-Gabón (27 marzo/Pakhtakor St. y Buyodkor St. de Tashkent) y Trinidad y Tobago-Gabón y Uzbekistán-Venezuela (30 marzo/Pakhtakor y Buyodkor).

- Grupo de Brasil: Canadá-Zambia y Brasil Corea del Sur (11 abril/Arena Pantanal de Cuiabá), Canadá-Corea del Sur y Brasil-Zambia (14 abril/Arena Pantanal) y Corea del Sur-Zambia y Brasil-Canadá (18 abril/Arena Pantanal)

- Grupo Costa de Marfil: Pakistán-Turcos y Caicos, Costa de Marfil-Mauritania (9 abril/Alassane Ouattara Abiyán), Mauritania-Pakistán y Turcos y Caicos-Costa de Marfil (12 abril/Alassane Ouattara) y Turcos y Caidos-Mauritania y Costa de Marfil-Pakistán (16 abril/Alassane Ouattara)

- Grupo Tailandia: Nepal-RD Congo y Tailandia-Oceanía (12 abril/Ratchaburi Stadium) y Tercer y cuarto puesto y final (15 abril/Ratchaburi Stadium).