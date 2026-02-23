Policía investiga denuncias por insultos racistas de este fin de semana en Premier League

La unidad de la policía destinada a incidentes relacionados con el fútbol (UKFPU, por sus siglas en inglés) confirmó que está llevando a cabo diversas investigaciones y dijo que no hay sitio en la sociedad para el abuso racial, ya sea 'online' o en persona.

"Todo aquel que piense que puede esconderse detrás de un teclado debería pensarlo de nuevo. Condenamos este horrible comportamiento y nos aseguraremos de hacer todo lo posible para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia", dijo un portavoz de la policía.

De ser identificadas y declaradas culpables, estas personas podrían enfrentarse a penas de prisión de varias semanas y a la prohibición de asistir a eventos deportivos durante varios años.

Los futbolistas en cuestión compartieron en sus redes sociales algunos de los insultos que recibieron, la mayoría de ellos acompañados de emoticonos de monos.

A través de un portavoz, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dio su apoyo a estos jugadores y pidió a las plataformas de redes sociales que trabajen junto a la Premier League y a la policía para identificar a los responsables.