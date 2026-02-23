Solo quedarán ocho supervivientes

Serán en total ocho encuentros los que se jugarán entre el martes 24 y el jueves 26 de febrero, ocho oportunidades para confirmar sorpresas o dar vuelta a marcadores adversos que dejaron la semana pasada los enfrentamientos de ida.

La tanda comenzará el martes con el juego que el Huachipato chileno tendrá como local en Talcahuano frente al Carabobo venezolano, que sacó del sombrero un triunfo por la mínima diferencia y querrá afirmarse como una de las sorpresas en esta instancia del torneo.

Ese mismo día, el Sporting Cristal peruano recibirá al 2 de Mayo paraguayo, al que necesita vencer por cualquier marcador, pero también con total exigencia, después de la igualdad a dos tantos en la localidad de Pedro Juan Caballero.

El que en teoría la tiene menos difícil es el Independiente Medellín colombiano, que será anfitrión del Liverpool uruguayo al cual le ganó en la agonía por 1-2 en una demostración de que la enjundia también vale.

Para el miércoles la programación ofrece tres partidos.

El Bahía brasileño y el O'Higgins chileno decidirán en Salvador cuál de los dos continúa en competencia, con la ventaja por la mínima diferencia que llevan los de Rancagua.

En Río de Janeiro, el Botafogo, campeón de 2024, intentará sacarse de encima al incómodo Nacional Potosí boliviano que le endosó una derrota por 1-0 en la altitud de 4.000 metros.

Y en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires, Argentinos Juniors, campeón de 1985, saldrá a confirmar que el triunfo por 0-1 en Guayaquil frente al Barcelona ecuatoriano no fue producto del azar, sino del oficio de un equipo que desea reverdecer laureles en esta competición.

La segunda fase previa culminará el jueves con dos enfrentamientos.

En Asunción, el Guaraní paraguayo chocará con el Juventud uruguayo, al que le sacó un empate sin anotaciones en su visita de la semana anterior y es favorito por su mayor experiencia en torneos internacionales.

El telón se bajará en la ciudad colombiana de Ibagué, donde el Deportes Tolima aspira a ratificar su triunfo en la ida por 0-1 frente a un Deportivo Táchira venezolano que no quiere dar el brazo a torcer.

La tercera y última fase previa de la Copa Libertadores de 2026 tendrá cuatro duelos de ida y vuelta entre los ocho equipos que se clasifiquen esta semana.

Un enfrentamiento será entre los ganadores de Guaraní-Juventud e Independiente Medellín-Liverpool.

Otro lo librarán el que resulte vencedor de la serie Deportes Tolima-Deportivo Táchira contra el que avance de la pareja Bahía-O'Higgins.

Un tercer duelo será entre el vencedor de Sporting Cristal-2 de Mayo ante quien se clasifique de Huachipato-Carabobo.

El cuarto cruce saldrá de los ganadores entre Argentinos Juniors-Barcelona y Botafogo-Nacional Potosí.

Los partidos de ida se jugarán del 3 al 5 de marzo y los de vuelta, del 10 al 12 del mismo mes.

De esta ronda pasarán cuatro equipos a la fase de grupos, que reunirá a un total de 32 clubes.

La final de la Copa Libertadores de 2026 se llevará a cabo el 28 de noviembre en Montevideo.

24.02: Huachipato (CHI) - Carabobo (VEN) (0-1 en la ida)

24.02: Sporting Cristal (PER) - 2 de Mayo (PAR) (2-2)

24.02: Independiente Medellín (COL) - Liverpool (URU) (2-1)

25.02: Bahía (BRA) - O'Higgins (CHI) (0-1)

25.02: Botafogo (BRA) - Nacional Potosí (BOL) (0-1)

25.02: Argentinos Juniors (ARG) - Barcelona (ECU) (1-0)

26.02: Guaraní (PAR) - Juventud (URU) (0-0)

26.02: Deportes Tolima (COL) - Deportivo Táchira (VEN) (1-0)