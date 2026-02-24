Alemany: "No sabemos nada de Griezmann al Orlando ni de Julián con nadie"

"Lo que hoy toca es estar aquí para pasar a octavos de la 'Champions'. Interés por muchos jugadores existe, pero tenemos que convivir con ello", declaró a Movistar antes del encuentro.

"No tengo que garantizar nada, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y tiene dos años y medio de contrato. No tenemos conocimiento de nada de esto. Griezmann es un jugador importante para el club", añadió.

Preguntado por Julián Alvarez y los rumores que llegan desde Barcelona, señaló: "Julián es jugador del Atlético. El Atlético tiene muy buenos jugadores y muchos clubes interesados en ellos, pero no hemos hablado con nadie, ni precandidatos ni candidatos, ni del Barcelona, ni con nadie".