Árbitros argentinos apoyan suspensión de fecha de liga por denuncia judicial contra AFA

“La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), manifiestan su institucional acompañamiento a la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, integrado por los dirigentes de los treinta clubes que la componen”, expresaron sus secretarios generales, Federico Beligoy y Sergio Pezzotta, a través de un comunicado.

Las entidades señalaron su "compromiso con la institucionalidad y el respeto por las decisiones orgánicas adoptadas por sus autoridades”, en una señal de apoyo a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio 'Chiqui' Tapia.

El pronunciamiento se suma al respaldo expresado por los clubes y distintos sectores del fútbol en rechazo a la denuncia realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA, por una supuesta maniobra de más de 19.300 millones de pesos (unos 14 millones de dólares) vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social.

El juez citó a prestar declaración indagatoria del 5 al 9 de marzo a Tapia, presidente de la AFA, y a otros de los integrantes de la cúpula directiva: el tesorero, Pablo Toviggino; el director general, Gustavo Roberto Lorenzo; el secretario general, Cristian Ariel Malaspina; y a su antecesor, Víctor Blanco.

En ese fallo emitido el pasado 19 de febrero también se prohibió la salida del país de los imputados, no obstante lo cual el magistrado autorizó, este lunes, un viaje de Tapia a Colombia y Brasil a realizarse del 24 al 27 de febrero.

En el comunicado oficial, la AFA aclaró que la organización "no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad".

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes.