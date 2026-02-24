Cerezo: “¿Griezmann al Orlando? Él es necesario en el Atleti, no sabemos nada”

Madrid, 24 feb (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró este martes que no sabe “nada” de las negociaciones de Antoine Griezmann para un posible fichaje por el Orlando City, de la MLS estadounidense, y remarcó que el atacante francés “es necesario” en el conjunto rojiblanco, como se está viendo en “los últimos partidos”.