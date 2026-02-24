Champions League: Bodo Glimt congela al Inter

El Bodo congeló San Siro. Heló al Inter en su propio feudo. En un estadio mítico en el planeta fútbol.

El gran finalista de la pasada edición, también de la de 2023, podía marcar al menos dos goles para llevar el duelo a la prórroga. No era descabellado. Pero topó con la frialdad de un equipo del círculo polar ártico que obró el gran milagro.

Newcastle, un trámite

El Newcastle United superó el trámite de la vuelta al imponerse por 3-2 al Qarabag, haciendo valer la contundente goleada lograda en la ida (1-6) que le permite avanzar a los octavos de final, en los que podría enfrentarse al Barcelona.

Las ‘urracas’, que se enfrentarán contra los azulgranas o el Chelsea, encarrilaron el encuentro en apenas cinco minutos, tiempo suficiente para adelantarse por partida doble gracias a los tantos de Sandro Tonali y Joelinton.

Atlético golea

Tres goles de Sorloth, el primero, el tercero y el cuarto, y otro de Jhonny Cardoso, el segundo, han clasificado al Atlético de Madrid para los octavos de final, tras golear al Brujas (4-1) en el Metropolitano en el partido de vuelta de la eliminatoria previa. El Atlético se clasifica por el resultado global de 7-4, tras el 3-3 de la ida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro partido de la jornada, el Bayer Leverkusen empató 0-0 ante el Olympiacos y se bastó del triunfo a domicilio (2-0) de la ida para avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El miércoles se completan los play-offs: 14:45: Atalanta vs. Dortmund; 17:00: Juventus vs. Galatasaray, PSG vs. Mónaco y Real Madrid vs. Benfica.

El sorteo de los octavos de final se llevará a cabo el viernes 27 por la mañana, en Nyon (Suiza).