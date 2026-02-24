Domínguez por Sampaoli en Atlético Mineiro

Eduardo Domínguez firmó un contrato con el “Galo” por esta temporada más otra, es decir, hasta diciembre de 2027, según informó el club de Belo Horizonte en sus redes sociales.

“Estoy muy contento y motivado de formar parte de un equipo muy importante. ¡Gracias por la confianza!”, afirmó el entrenador en declaraciones divulgadas por la disciplina albinegra.

El preparador de 47 años emprende así su primera aventura en el fútbol brasileño después de un largo y exitoso paso por Estudiantes de La Plata. Con el “Pincha” levantó la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Argentina 2024, el torneo Clausura 2025, además de conquistar dos ediciones de la Copa de los Campeones, en 2024 y 2025.

Antes, se puso al frente de los banquillos de Huracán, Nacional de Uruguay y Colón de Santa Fe, este último en dos ocasiones.

Domínguez presenciará el miércoles desde la tribuna el partido de Liga brasileña entre Gremio y Atlético Minero, en Porto Alegre, y dirigirá su primer entrenamiento el jueves, en Belo Horizonte.

Junto a él llegan los auxiliares Leandro Díaz y Alan Sánchez, los preparadores físicos Martín Frattini y Adrián Vaccarini, así como el analista de rendimiento Bruno Olivetto.

Domínguez comandará a los “gallos” en cuatro competiciones este año: Brasileirão, Copa Sudamericana, Copa de Brasil y el estadual Mineiro.

Ocupará el lugar de Sampaoli, exseleccionador de Chile y Argentina, quien fue despedido de forma fulminante tras una mala racha de resultados en el arranque del presente curso. Esa fue la segunda etapa del preparador de Casilda (provincia de Santa Fe) al frente del Mineiro y duró menos de seis meses. En este tiempo, el equipo alcanzó bajo su mando la final de la Copa Sudamericana, que, sin embargo, perdió en la tanda de penales ante el Lanús argentino, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario. EFE